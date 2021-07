Must read: onenigheid OPEC maakt nerveus

Must read

Ver vooruitkijken met financiële cycli

Een gewaarschuwd belegger telt voor twee. Jens Søndergaard van Capital Group houdt daarom de financiële cycli in zijn vizier. Die vertellen hem of een aandelen- of obligatiebelegging de voorkeur heeft.

Verwacht vooral geen wonderen van futuristische themafondsen

Themafondsen spelen in op de fantasie van beleggers. Helaas blijven de gedroomde rendementen in de meeste gevallen uit, ook al is er met de achterliggende visie weinig mis.

Rustige beurstijden (zoals nu) leveren het meest op

De magie van herbalanceren

"But in the long run I am not sure there is anything that offers a better combination of simplicity and effectiveness than rebalancing. It may be one of the last true free lunches in investing." Lezen!

Waar eindigt de nieuwste gekte?

Geduld is een schone zaak

Helaas is het iets dat menig actieve belegger niet in huis heeft, onderwijst Larry Swedroe, die vooral gelooft in het simpel en goedkoop volgen van de markt. Ook uit deze paper blijkt dat passieve beleggingen superieure rendementen geven.

Hoogrentend heeft een nieuwe berekenis



US High Yield Spread in one chart!#low pic.twitter.com/l6vKR8dagV — jeroen blokland (@jsblokland) July 6, 2021

Zware onenigheid oliekartel OPEC maakt oliehandelaren nerveus

Dat maakt dat de olieprijs alle kanten op kan schieten. RTL Z bericht. Een olieprijsschok is overigens een van de drie grote risico's die het beursfeest kunnen bederven.

Money is flowing into U.S. oil and gas stock ETFs at the highest rate in a decade https://t.co/FoLr0ERG3c — Bloomberg Markets (@markets) July 6, 2021

Zijn oliebedrijven de winnaars van de groene revolutie?

Het zou Jan-Willem Nijkamp van Fintessa niet verbazen. "We zullen naar verwachting nog tot in de lengte der dagen olie en gas nodig blijven hebben. Staan deze fossiele brandstoffen misschien aan de vooravond van een enorme rally? Een vat olie voor 100 dollar? Die 140 dollar uit ons niet zo verre verleden zou ook wel eens kunnen sneuvelen. Juist in een groenere wereld zouden beleggers in fossiele brandstoffen wel eens spekkoper kunnen blijken." Goede column.

Beleg in vervuilers om de portefeuille te vergroenen

Het lijkt tegenstrijdig: beleggen in bedrijven die tot de grootste CO2-uitstoters behoren om zo de overgang naar een emissievrije toekomst te ondersteunen. Toch is dat precies waar Aberdeen Standard Investments voor pleit.

Ja, u kunt ook met bitcoins betalen

Op basis van de verwachte verkoopprijs in US dollar zuller er op basis van de huidige stand iets meer dan 430 bitcoin moeten worden betaald.



International auction house Sotheby’s will accept payment in Bitcoin or Ether at the sale of a 101.38-carat diamond https://t.co/ZhS3bJexg7 — Bloomberg Markets (@markets) July 7, 2021

Actief versus passief

