Must read: bang voor de Delta-virus-variant

Assetmanagers voorzichtig met kantoren en winkels

De vastgoedconsensus is neutraal; kantoren en winkels worden negatief beoordeeld, terwijl logistiek en residentieel vastgoed juist wel de handen op elkaar krijgen, aldus Eelco Ubbels. Dat vastgoed een goede inflatiehedge kan zijn, wordt altijd gewaardeerd.

Pas op met toekomst-themafondsen

Veel themafondsen spelen in op de fantasie van beleggers over een sciencefictionachtige toekomst. Maar de kans is groot dat het uitloopt op een deceptie.

Het vertrouwen onder hedgefondsbeleggers groeit

90% van de 300 ondervraagde managers ziet het economisch zonnig in. De AIMA Hedge Fund Confidence Index staat op +19,5%. -50 is het laagste, +50 het hoogste niveau van de index.

Pfff, alles en iedereen in recessie

THE SHOCK! The @IMFNews estimates 165 countries (nearly all) experienced a #recession in 2020, against 'just' 89 in 2009 as a result of the Great Financial Crisis. pic.twitter.com/eNDizjDFQ2 — jeroen blokland (@jsblokland) July 5, 2021

Over de prijs van chocopasta

Good Morning from #Italy where Italian Euro is 32% overvalued vs German Euro when measured by Nutella purchasing power parity (Price for almost homogeneous product Nutella): The 725g jar costs about €7.93 per kg in Italy vs €5.32/kg in Germany. So prices have to fall in Italy! pic.twitter.com/AG274A18pl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 5, 2021

Actief versus passief

Hoe staan de actieve IEXFonds en de passieve Index 20+ ervoor?

Waar iedereen bang voor is..

The delta variant is posing a new obstacle to economic recoveries https://t.co/k1t6LuVg7m via @simonjkennedy pic.twitter.com/EfwFhyKTrT — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) July 5, 2021

Nieuwe Duitse regels

Nieuwe Duitse wet biedt professionele beleggers ruimte om €415 miljard in crypto te steken - vraag is of ze dat willen https://t.co/N6vmTEA4Xx — Business Insider Nederland (@BINederland) July 5, 2021

Veel schuld tegen lage rente

Despite high #PublicDebt, for many governments debt servicing costs have never been so low. Normalising both #FiscalPolicy and #MonetaryPolicy is an important task for the longer-run #BISAnnualEconReport https://t.co/sEzhSxfOkh pic.twitter.com/TNxWDSsepo — Bank for International Settlements (@BIS_org) July 5, 2021

Staat haalt nieuw geld op

Nederland heeft 2,11 miljard euro opgehaald met de heropening van een korte lening. De lening heeft een looptijd tot 28 oktober 2021 en een negatief rendement van -0,635%, waaronder nu 5,03 miljard euro uitstaat.