Must read: Energietransitie biedt vooral kansen

Plus: Consensus is te positief, beleggers speculeren meer, extra winst met Japanse disruptors, big tech is niet duur, en méér.

De consensus is te positief

Aandelenbeleggers hebben dit jaar over rendement opnieuw geen klagen. Maar hoe verder? In tegenstelling tot de consensus rekent Renco van Schie van Valuedge op onverwacht scherpe koersbewegingen.

Waarom zijn de rentes niet hoger?

De Amerikaanse economie groeit dit jaar na verwachting met 7% maar de tienjaars beweegt onder 1,5%. Ben Carlson verklaart deze schijnbaar merkwaardige stand van zaken. De rentes houden zich in ieder geval niet aan de Taylor Rule.

Energietransitie biedt vooral heel veel kansen

De energietransitie zal nog decennialang beleggingskansen bieden.

Eenzijdige portefeuille is vragen om problemen

BNP Paribas AM houdt vast aan brede spreiding en geeft enkele tips hoe deze het best kan worden gerealiseerd.

Hoezo lange termijn!

Als beleggen steeds meer speculeren wordt.

Als beleggen steeds meer speculeren wordt.

Meer winst met Japanse disruptors

Japanse bedrijven die zich richten op digitalisering en die hulp krijgen van de Japanse overheid hebben aandeelhouders verblijd met 25% meer rendement. Fidelity International heeft het verhaal.

U zoekt dividend?

Who are the #Dividend Aristocrats in 2021? https://t.co/zQ30JShKij — Eelco Ubbels RBA (@eelcoubbels) July 5, 2021

Actief of passief?

Waarom beleggen in opkomende markten beter werkt met actieve fondsen.

Waardebelegger Applied Finance sluit groeiaandelen niet uit

Een goede valuebelegger kijkt volgens Applied Finance naar de toekomstige cashflow van een bedrijf en beoordeelt dan of een aandeel duur is of goedkoop. Dat sluit groeiaandelen zeker niet uit.

Big Tech te duur?

Microsoft en Alibaba favoriete techaandelen. Waarderingen Big Tech minder stevig dan de markt wellicht denkt volgens Jean Paul van Oudheusden https://t.co/twSnUXtBxj @JPvOudheusden — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) July 4, 2021

Vooral jongeren omarmen cashloze samenleving

Even een betaalverzoek sturen of alleen je telefoon meenemen in plaats van je pinpas wanneer je boodschappen doet: het klinkt voor velen als muziek in de oren. Toch staat niet iedereen te springen om moderne betaalmethoden te omarmen. Zo staat bijna de helft van de 18- tot 34-jarigen (48%) open voor een cashloze samenleving, tegenover slechts een kwart van de 55+’ers (26%). Dat blijkt uit onderzoek van Visa, gehouden onder 1.000 Nederlanders.

Schroders verhoogt economische groeiverwachtingen

Kan de wereldwijde economische groei dit jaar de snelste van deze eeuw zijn? We hebben onze groeiprognoses voor 2021 aanzienlijk opgewaardeerd.



Kan de wereldwijde economische groei dit jaar de snelste van deze eeuw zijn? We hebben onze groeiprognoses voor 2021 aanzienlijk opgewaardeerd.

Stijgende zeespiegel heeft nul invloed op de huizenprijzen

Als de dijken breken, overstroomt 60 procent van Nederland. Toch lijken huizenkopers niet te kijken naar hoe hoog een huis ligt, meldt RTL Z in een korte reportage. Hier zijn de laatste uitgebreide cijfers van de Nederlandse woningmarkt. In de VS is de situatie niet anders, schrijft Martine Hafkamp.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Lees ook: In 2021 is het Oranje boven in de IEX Fonds 40.