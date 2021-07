Must read: Transportrevolutie zonder weerga

Must read

Pas op voor inflatie en oorlog

“Het eerste wondermiddel in de ogen van een slecht beheerde natie, is inflatie; het tweede een oorlog," aldus Ernest Hemingway. In de VS is flinke inflatie, China spreekt oorlogszuchtige taal. Opletten voor beleggers dus, schrijft Edin Mujagic.

Nutssector loopt ver voorop in klimaatbeleid

Fidelity International vroeg aan de eigen analisten welke sectoren het meest actief zijn in het reduceren van de CO2-uitstoot. De nutssector staat ver bovenaan. Fossiele energiebedrijven, chemie en reisbranche doen alleen wat strikt noodzakelijk is, zo is het antwoord.

Niets doen is moeilijk

"Successful investing tends to be boring and long-term in nature but it’s hard to look cool with a boring, long-term strategy. Where’s the fun in that?" Ben Carlson weet ook nog een relatie met het EK voetbal te leggen. Interessante column!

Transportrevolutie zonder weerga

De opkomst van elektrisch en autonoom rijden is niet te stuiten en zal uiteindelijk de gehele transportsector ontwrichten, stelt het global equity team van de in groeiaandelen gespecialiseerde vermogensbeheerder Jennison in een diepgaand rapport.

ABN AMRO rekent op hernieuwde daling lange rente

??Lange rente in juni iets gedaald; wij verwachten een verdere daling gedurende rest 2021

??ECB vergadering juni bracht geen verrassingen; vergadering september zal een stuk interessanter zijn

??Wij verwachten geleidelijke verdere daling euro-dollarkoershttps://t.co/9e1eFAkbl7 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 1, 2021

Het dilemma van de ECB

Als de crisis geen crisis meer is. Of en wanneer moet die geldkraan dicht?

Beleggers hopen dat de geldkraan nog even dicht blijft natuurlijk

'Welke jonge nieuwkomer staat stil bij het feit dat het beursfeestje al meer dan tien jaar gul gesponsord wordt door centrale banken, die de geldkraan niet meer durven dicht te draaien?' https://t.co/70ad2VPcyt @tijd — Peter De Groote (@peterdegroote) July 2, 2021

De kunst van het opsporen van megatrends én winnaars

Een aantal megatrends zal de wereld na de pandemie bepalen. Om toekomstige beleggingskansen te grijpen, zullen beleggers moeten weten welke sectoren en bedrijven daarvan profiteren. BNP Paribas AM geeft alvast een voorzetje.

VN leidt de weg

Het volgen van de Sustainable Development Goals van de VN zijn volgens BlackRock cruciaal voor de beleggingsstrategie.

Wel na jaren van droogte

If you think #equities had a good first half of the year, take a look at #commodities. Up 20%+ in H1. pic.twitter.com/ZuXg4d0v4b — jeroen blokland (@jsblokland) July 2, 2021

Hedgefondsen profiteren van overname- en fusie-explosie

Sinds januari heef het aantal wereldwijd gerealiseerde deals een vlucht genomen: eind mei bedroeg de waarde van aangekondigde fusies en overnames meer dan 2,4 biljoen dollar. Tegen deze achtergrond profiteren event-gedreven hedgefondsen ten volle van de beleggingsmogelijkheden die zich aandienen. De resultaten zijn opvallend.

Weg met het dollarmonopolie!

Sinds het einde van het stelsel van Bretton Woods heeft de wereldeconomie geen objectief valuta- anker meer. De dollar staat centraal. Dit is voor de wereld een suboptimale situatie. Het is beter om de SDR deze rol te geven. #RaboResearch https://t.co/rnjofVmSjp — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) July 1, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Lees ook: In 2021 is het Oranje boven in de IEX Fonds 40.