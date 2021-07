Must read: het is riskant en lucratief

Must read

De kunst van het opsporen van megatrends én winnaars

Een aantal megatrends zal de wereld na de pandemie bepalen. Om toekomstige beleggingskansen te grijpen, zullen beleggers moeten weten welke sectoren en bedrijven daarvan profiteren. BNP Paribas AM geeft alvast een voorzetje.

Als het maar thematisch en duurzaam is

Niet eerder kochten beleggers, in toenemende mate institutionele, zoveel ETF's als dit jaar. Waarde-aandelen, specifieke thema’s, en natuurlijk alles wat duurzaam is, zijn gevraagd.

Markten onderschatten het klimaatrisico

Modellen geven volgens Van Lanschot Kempen aan dat bij een stijging van de CO2-prijzen met 75 dollar de aandelenkoersen wereldwijd met gemiddeld 20% kunnen dalen. Dat hoeft geen probleem zijn als beleggers de juiste keuzes maken.

Je bent rijk en jaagt de temperatuur omhoog

10% of the richest population in the world owns 82% of global wealth and is responsible for half of all emissions



The poorest 50% own only 1.3% of total wealth and are responsible for only 8% of emissions. They are also the ones most affected by #climatechange #ClimateJustice pic.twitter.com/CNZGUcGNpD — Sony Kapoor (@SonyKapoor) June 30, 2021

Vette winsten

BMO GAM ziet mooie beleggingskansen in de bestrijding van welvaartsziekte nummer 1: obesitas.

Dit is een riskant en lucratief hoekje in het beleggingsuniversum

Beleggen in disruptieve techaandelen: zo pak je dat slim aan. Lees meer bij Morningstar: https://t.co/sIFCZwejC4 pic.twitter.com/gIUPtQivYh — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) June 30, 2021

Gemiddelde vrouw belegt beter

Onderzoeksbureau Kantar toonde eerder dit jaar al aan dat instromende beleggers veelal jongeren zijn, en dat ook steeds meer vrouwen zich wagen op het beurstoneel. Dat laatste is mooi, gezien uit verschillende studies blijkt dat dames over het algemeen betere beleggers zijn.

Pensioenfondsen weigeren vooralsnog te indexeren

De dekkingsgraden herstellen zich spectaculair. Maar het pensioen gaat niet omhoog. Indexeren zit er nog niet in. - @wolzak https://t.co/vqjFOQsXaK — Hella Hueck (@hellahueck) July 1, 2021

"De vele voordelen van belegen in valuta"

Beleggen in valuta, ook bekend als forex (foreign exchange), is volgens Banken.nl een zeer eenvoudige beleggingsvorm. "Je gebruikt een bepaalde munteenheid om een andere aan te kopen, en je hoopt dat je hiermee winst kan maken door middel van wijzigingen in de waarde." Helaas blijkt niets zo moeilijk als de juiste keuzes maken in deze grootste financiële markt. Het is zeker geen aanrader voor particuliere beleggers.

Amerikaanse huizenmarkt stuwt inflatie

House prices will keep inflation elevated!



A massive rise in US house prices will provide upward pressure on #inflation through owners' equivalent rent.https://t.co/Dk96tEQd76 pic.twitter.com/97SzeWv8hq — jeroen blokland (@jsblokland) June 30, 2021

Waarom rentes niet lager zijn

Ben Carlson schrijft daar onder meer over: "The United States has the biggest, safest financial markets on the planet. We were forced to pay higher rates of interest in the past because our economy wasn’t as stable and mature as it is today. The wealthier we have become the lower rates have gone." Sterke column.

Waar gaat het met de olieprijs naartoe?

Laatste reguliere aflevering van Blik op Olie en Gas met @hansvancleef. Luister wat Hans en ik ná de zomer gaan doen, waarom de productie van schalie-olie in de VS ondanks de hoge olieprijs niet op gang komt, de aanpassing van het ETS en nog veel meer... https://t.co/p7sHSi3Csi — Remco de Boer (@remcodb) June 29, 2021

Waar gaat het met bitcoin naartoe?

IJzersterke long read van Gary Antonacci van Dual Momentum over de bitcoinmarkt, inclusief de meningen van succeseconomen en vergelijkingen met goud. Zijn conclusie: "Based on speculative demand, the price of bitcoin could still appreciate considerably. But bitcoin could also lose much of its value should the U.S. impose restrictions on its use or for other reasons. In the future, there may be lower-cost alternatives than bitcoin. This year the average transaction fee for sending bitcoin has ranged from around $8 to over $60. Alternatives to bitcoin might also offer more transparency and less environmental impact."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Lees ook: In 2021 is het Oranje boven in de IEX Fonds 40.