Must read: Huizenmarktgekte overal

Must read

De high yieldmarkt is niet langer geschikt voor actieve managers

Actieve fondsmanagers hebben steeds minder te zoeken in de high yieldmarkt. Dat hebben institutionele beleggers ook in de gaten, schrijft Gerben Langewaard van State Street Global Advisors in zijn nieuwste column.

Wat zeggen de beleggingshuizen?

T. Rowe Price gaat voor Chinese aandelen, LGIM kiest voor Europese credits, Pictet AM vreest lagere economische groei en hogere inflatie, AXA IM verwacht geen aanpassing ECB-beleid, en veel meer opinies.

De kunst van portefeuilleconstructie

"So there you have it. An extremely robust portfolio with just 4 assets. Extra complexity is just not needed. Simple as possible, but not simpler." Inzichtelijk en waardevol.

16 ongelooflijke feiten over de financiële markten

Zoals: "From the spring of 1996 through March 2020, long-term government bonds returned 8.2% annually versus a return of 8.0% per year for the S&P 500. And they did so with one-third less volatility." Heerlijk overzicht van Ben Carlson.

OPEC+ heeft morgen iets te bespreken

Oil is heading for its best half since 2009 https://t.co/Pcc6PqFYFP#OOTT pic.twitter.com/Tlyaf0ThU9 — Helen Robertson (@HelenCRobertson) June 30, 2021

Goldman Sachs heeft een advies

Goldman says more OPEC+ supply needed to balance oil market https://t.co/BlGJF6kD2x pic.twitter.com/JRNdSI9bpv — Reuters (@Reuters) June 30, 2021

Oliebelegging: Het licht staat op groen

Marcel Tak vindt het overigens een juiste beslissing dat het ABP zijn afgebouwde positie in Shell weer heeft uitgebreid.

Private equity doet het veel beter?

Onderzoek toont iets anders aan.

Aanbod turbo’s aan retailbeleggers wordt aan banden gelegd

Met ingang van 1 oktober komt er een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. Daarmee wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) particuliere beleggers beter beschermen tegen de risico’s van turbo’s. Lees het persbericht.

Charlie Munger steunt Beijing

Berkshire's Munger says China right to clip Ma's wings https://t.co/YAzpZ2wUxX pic.twitter.com/1GXIVW5vVs — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2021

Nasdaq op recordhoogte

Genoeg reden voor Belegger.nl om drie tech-dividendaandelen te selecteren als crashbescherming.

Financiële repressie maakt inflatie-obligaties aantrekkelijk

De wisselwerking tussen klassieke obligaties, inflatie-obligaties en inflatieverwachtingen is complex, waarbij de geïndexeerde leningen niet altijd de meeste zekerheid bieden. Met centrale banken die erop uit zijn om schulden minder waard te laten worden met hoge inflatie, zijn ze echter volgens Pictet AM zeker wel interessant. Interessant maar technisch verhaal.

Amerikaanse huizenprijzen: +23% in 1 jaar

De Nederlandse huizengekte staat niet op zichzelf. Aan de andere kant van de oceaan is de situatie niet anders. "Op Google heeft het aantal zoekpogingen naar “huizencrash” een recordhoogte bereikt. De CEO van één van de grootste aannemers van de Verenigde Staten – Toll Brothers – spreekt van de sterkste huizenmarkt in 30 jaar. Het Witte Huis gaf ook aan zich bezorgd te maken over de fors gestegen huizenprijzen. Het lijkt niet vreemd dat er steeds meer zorgen opborrelen over de gezondheid van de huizenmarkt." Deze zorgen worden door Jan-Willem Nijkamp niet gedeeld. Hier zijn de laatste uitgebreide Nederlandse cijfers.

Nederlandse huisjesmelkermeter

Inflatie is een dingetje

CBS: De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei gemiddeld 12,9 procent hoger dan in mei 2020, meldt het CBS. Een maand eerder waren de producten van de industrie 12,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Zonder datarevolutie geen klimaattransitie

Column van Rabo-econoom Ester Barendregt: "Onze goede klimaatvoornemens vragen om goede data. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is het nodig dat we die uitstoot kunnen meten; dat we deze kunnen toerekenen aan bedrijven en personen; en dat we hun uitstoot goed kunnen vergelijken." Ofwel, gevalletje van meten is weten.

Alcohol, pakketjes uit China én energie fors duurder

Het jaar is doormidden. Traditiegetrouw is het tijd voor nieuwe regels en wetten. Een deel daarvan raakt je portemonnee flink in positieve of negatieve zin, dit zijn de belangrijkste wijzigingen, meldt RTL Z.

Iets om over op te kunnen scheppen



If you compare GDP to wealth, we can't be friends. https://t.co/vKwvtncb9Z — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) June 29, 2021

Tikkie 5 jaar oud

De verjaardag van de betaalapp van ABN AMRO valt samen met twee mijlpalen; de app heeft in juni het aantal van zeven miljoen gebruikers bereikt, die voor een totaalbedrag van 10 miljard euro geld naar elkaar overmaakten. Gebruikers kunnen de verjaardag vieren met een gratis .... chocoladereep.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Lees ook: In 2021 is het Oranje boven in de IEX Fonds 40.