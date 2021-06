Must read: Bedrijfswinsten gaan exploderen

Must read

Plus: Niets mis met beleggen in Shell & Co, 3 verkeerde verkoopredenen, goudbeleggers hebben last van taperangst, en méér.

Oliebelegging ABP: Het licht staat op groen

Marcel Tak vindt het een juiste beslissing dat het ABP zijn afgebouwde positie in Shell weer heeft uitgebreid. "Het is merkwaardig grote beleggers te dwingen zich afzijdig te houden van een industrie die juist een belangrijke rol gaat spelen in de overgang naar een meer duurzame economie." Zeer goede column.

China: Zelfstandig of onderdeel van?

Chinese aandelen zijn de afgelopen jaren steeds zwaarder gaan wegen in de Emerging Markets index. Dit roept de vraag op of het inmiddels verstandiger is om China als een zelfstandige regio te onderscheiden. Eelco Ubbels van Alpha Research is nog niet overtuigd.

Dominantie ESG-fondsen is nog ver weg

De trend naar ESG-beleggen is sterk, vooral in Europa. Toch zal het nog even duren totdat ESG-fondsen echt het nieuwe normaal zijn. Dat schrijft Detlef Glow van Lipper Refinitiv in zijn jongste column.

Niet alleen Amerika heeft een chipprobleem

Zeer uitgebreid verhaal.

From cars to toasters, America's semiconductor shortage is wreaking havoc on our lives. Can we fix it?

Beursbonanza

Als de winsten over het tweede kwartaal daadwerkelijk exploderen, dan kan het beursfeest nog wel even verder gaan, concludeert Martine Hafkamp in een positieve column.

Maar volgens Michael Batnick zijn beleggers véél te optimistisch over toekomstige rendementen. Hij waarschuwt voor teleurstellingen.

De CO2-uitstoot van China is heftig

Interesting chart of JPAM.

Who produces what co2.

Prijzen (dus ook koersen) zijn prikkels

"A price is a signal wrapped up in an incentive." Kort maar zeer interessant verhaal.

Drie verkeerde redenen om te verkopen

"De beslissingen over aan- en verkoop van beleggingen in uw portefeuille moeten gestuurd worden door uw eigen criteria, en niet door nieuws van de dag of korte-termijn prestaties," aldus Morningstar. Must read.

ABN AMRO biedt institutionele beleggers nieuwe investeringspool

De markt veroveren doe je niet alleen. Daarom introduceert ABN AMRO samen met Bishopsfield Capital Partners: Aymz, het efficiënte, digitale platform voor zakelijke leningen. Aymz verbindt ambitieuze bedrijven met gerenommeerde institutionele beleggers.

Wereldwijde belasting voor bedrijven dichtbij

Tot nu toe kunnen mutinationals door allerlei slimmigheden geen tot minder belasting betalen. Maar die tijd is voorbij. Uit verschillende hoeken klinkt de roep om een wereldwijde minimum belasting. Waar gaat het naartoe? Wat betekent het voor beleggers? RTL Z maakte er een reportage over.

Goudbeleggers hebben last van taperangst

Gold heads for its worst month since 2016 on the Fed's hawkish shift

Thuiswerken bij Morgan Stanly betekent minder verdienen

Als het aan Morgan Stanley-CEO James Gorman ligt, ontvangt personeel dat thuis blijft werken niet langer meer hetzelfde salaris als personeel dat wel naar kantoor komt. In een gesprek met investeerders stelde Gorman dat hij zijn werknemers vanaf september weer op kantoor wil zien. “Als je naar het restaurant kan gaan, kan je ook naar kantoor komen.”

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.

