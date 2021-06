Must read: Blijf dus vooral belegd!

Must read

Europees coronafonds stuwt markt eurobonds

Het NextGenerationEU-fonds, beter bekend als het coronaherstelfonds, kan een gamechanger worden voor de Europese kapitaalmarkt. Als er een eurobond over de dam is, volgen er meer.

Economie heeft een extra reset nodig

De coronacrisis is een wake-up call om het economisch systeem grondig te herzien. Helaas zijn de plannen van overheden om de economie toekomstbestendiger te maken volgens Triodos IM teleurstellend. "De reset heeft een reset nodig, een reset die expliciet is gericht op het creëren van welzijn."

De simpele boodschap van Schroders: Blijf vooral belegd

32 redenen om niet in de #aandelenmarkt te #beleggen - In vier decennia zijn er genoeg beursschokken geweest om mensen ervan te weerhouden te beleggen. Wat gebeurde er na elke schok?



Hoge inflatie is een tijdelijk verhaal

Dat is de duidelijke mening van Martine Hafkamp. "De obligatiemarkt lijkt dat verhaal te bevestigen. Die markt geldt doorgaans als veel professioneler, vanwege de aanwezigheid van overwegend institutionele beleggers, dan de aandelenmarkt."

Long-term #inflation expectations in one chart!

Schrijf 60/40-portefeuille niet af

"If it ain’t broke, the old adage goes, don’t fix it. And for MARK NORTHWAY, that certainly applies to the classic 60/40 portfolio. With near-zero yields, the logic for holding fixed income is coming under increasing scrutiny. But, says Northway, giving up on bonds entirely is not a good idea." In de laatste 30 jaar rendeerde de 60/40-portefeuille in elk geval beter uit dan een 100% aandelenportefeuille.

Spreiden is belangrijk

Maar te veel spreiden is zonde van de tijd.

ABN AMRO verhoogt verwachting olieprijs

Aantrekken economie leidt tot hogere olieprijzen

??Amerikaanse olieproductie herstelt niet zo snel als verwacht, ondanks hogere prijzen

??OPEC+ is terughoudend met het verhogen van de olieproductie

Vier koopredenen voor EMD in lokale valuta

Obligaties van opkomende markten in lokale valuta bieden naast hun hoge yields ook diversificatie tegenover de Amerikaanse dollar. Bovendien doen ze het meestal goed als de dollar verzwakt, aldus Harry Phinney en Joseph Dowd van Capital Group.

Fun with leverage!

Beleggen met geleend geld is volgen Barry Ritholtz de eenvoudigste manier om alles te verliezen. Must read.

Afhankelijkheid van gas blijft

"In de harde realiteit is er sprake van een parallelle wereld. Nederland wil misschien wel van het gas af, maar kan dat nog lang niet. Nu de Groningse gaskraan dichtgaat worden wij voor ons gas ook steeds afhankelijker van Rusland." Verhelderende column van Jan-Willem Nijkamp. Is waterstof de oplossing? Daar hebben de researchers van Rabobank zich over gebogen.

Belasting- en premedruk nam in 2020 verder toe

"De belasting- en premiedruk steeg in 2020 naar 39,2 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee zette de stijgende trend van de laatste jaren door. Uitgezonderd een daling in 2011 en 2015 nam de belasting- en premiedruk het afgelopen decennium jaarlijks toe. Hierdoor lag deze in 2020 4 procentpunt hoger dan in 2010." Dit meldt het CBS.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.

