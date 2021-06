Must read: Dure beurs? So what!

Must read

ECB maakt de weg vrij voor langdurig QE en 0 procent rente

Monetair econoom Edin Mujagic rekent op een ingrijpende strategieverandering van de ECB. Meer inflatie zal worden gedoogd. De bank committeert zich tevens aan de strijd tegen klimaatverandering. Voor beleggers zijn de gevolgen 'behoorlijk'.

Lage Chinese inflatie is opmerkelijk

Wereldwijde belastinghervorming zal aandelenmarkten amper raken

Christian Schmitt, senior portfoliomanager Ethenea, is niet bang dat de voorgestelde belastingplannen de brede aandelenmarkten uit balans brengen. De maatregelen pakken wel verschillend uit tussen landen en sectoren. Dat is wel iets om rekening mee te houden.

Nederland?

Rabobank heeft onlangs de economische groeicijfers voor ons land verhoogd.

Betalen om te mogen sparen: Vanaf 1 juli geldt een negatieve rente

Nog een paar dagen en dan moet je bij de meeste grote banken geld betalen als je meer dan 100.000 euro op een spaarrekening hebt staan. Maar hoe ze daar in de praktijk mee omgaan, dat verschilt van bank tot bank. RTL Z heeft er een korte reportage aan gewijd. De lage rente zorgt onderwijl voor topdrukte bij cryptobanken, schrijft Banken.nl.

Beurs te duur?

Belegger.nl heeft een trits aan tips voor beleggers die niet goed (meer) durven.

Er dreigt een flink waterprobleem

Beleggers weten: risico's zijn ook kansen.



Ensuring safe water supplies is getting tougher. Find out how in our new insight. https://t.co/fo4KmblS9l pic.twitter.com/eAWnEhaPje — Robeco Asset Management (@Robeco) June 24, 2021

Goudprijs gaat vliegen

Want de meeste goudprijsvoorspellers zijn negatief.

Geruststellend: Minder zombieschulden

Zombie debt has fallen from $70B at end of 2019 to just $30B at end of 2020 per ?@GoldmanSachs? … calculations show majority of debt now comes from just a handful of companies; definitions of “zombie” vary, but a marked difference from pre-pandemic ?@FactSet? pic.twitter.com/8vXvnOVQas — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) June 24, 2021

Hout is net een crypto?

De houtprijs staat inmiddels 50% onder de recente top. Over bitcoin gesproken: De prijs daarvan stuitert 10 keer zo hard (!) op en neer als de S&P 500.

'Financiële ongelijkheid' is niet langer de juiste term

???? The top 1% of Americans have about 16 times more wealth than the bottom 50% - CNBC

*Link: https://t.co/LLrdhb8ug1 pic.twitter.com/WkSDbkyA5n — Christophe Barraud?? (@C_Barraud) June 25, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.

