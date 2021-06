Must read: buybackmanie is terug

Must read

Plus: assetmanagers weten zich geen raad met high yield, particuliere beleggers veel optimistischer dan profi's, pharma in trek, en méér.

Witte obligatieraaf krijgt kleur

Assetmanagers weten zich momenteel slecht raad met high yield. De rentes liggen historisch laag, maar dat geldt tevens voor het defaultrisico. Ook over de keuze tussen Amerikaanse en Europese high yield zijn de meningen zwaar verdeeld.

Particuliere beleggers veel optimistischer dan professionals

Onderzoek van Natixis IM vertelt dat particuliere beleggers (+13%) dit jaar significant meer rendement denken te behalen dan professionele beleggers (+5,3%).

Inflatiezorgen vallen duidelijk mee

The big one!#inflation

Daily Sketch: https://t.co/6S8cPKUPtK



If you wish to receive the Daily Insight by mail, please sign up here https://t.co/47UkUxDLoC pic.twitter.com/4fBbPrxfey — jeroen blokland (@jsblokland) June 23, 2021

Buybackmanie is weer terug

Goldman Sachs verwacht dat S&P 500-bedrijven dit jaar voor 726 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat is 35% meer dan vorig jaar. Deze upswing geldt overigens ook voor Amerikaanse fusies en overnames.

Kan bitcoin de beurs doen crashen?

Heerlijke column van Michael Batnick van The Irrelevant Investor.

Hoezo weinig inflatie?

Goldman: we have asset price hyperinflation. pic.twitter.com/fPgqtTYmNt — zerohedge (@zerohedge) June 23, 2021

"De grote economische reset is totaal mislukt"

Dat schrijft beleggingsstrateeg Joeri de Wilde van Triodos IM in een sterke maar ook weinig originele column. Volgens hem draait het economisch om meer dan om groei. "Het is al tijden bekend dat de ongezonde focus op economisch groei leidt tot beslissingen die niet altijd het welzijn van mens en maatschappij bevorderen."

Iedereen persoonlijk verantwoordelijk

Het gevolg? Veganisten pakken eerder het vliegtuig.

Veel Nederlanders zien het wel zitten: een eigen CO2-budget, waardoor je minder gaat vliegen of vlees eten. Zo zou dat werken https://t.co/vzxDpL9eXk pic.twitter.com/qks5vROkyV — RTL Z (@RTLZ) June 23, 2021

Pharma in trek

Fondsmanagers van Europese aandelenfondsen kozen afgelopen maand voor gezondheidsaandelen, zo ontdekte Morningstar.

Ontmoet het nieuwe DUFAS-bestuur

DUFAS, de branchevereniging van vermogensbeheerders, heeft op 22 juni tijdens de algemene vergadering een nieuw bestuur gekregen. Erik van Houwelingen (CEO Kempen) werd benoemd als nieuw bestuurslid. Bestuursleden Gilbert van Hassel (CEO Robeco) en Jacob de Wit (directievoorzitter Achmea Investment Management) werden herbenoemd. De huur van het kantoor is opgezegd.

ABN AMRO stelt olieprijs naar boven bij

Aantrekken economie leidt tot hogere olieprijzen

??Amerikaanse olieproductie herstelt niet zo snel als verwacht, ondanks hogere prijzen

??OPEC+ is terughoudend met het verhogen van de olieproductie

??ABN AMRO heeft zijn olieprijsraming opwaarts bijgesteldhttps://t.co/u86kMgoVvU pic.twitter.com/lzoy6aR4wE — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) June 23, 2021

Rabobank verwacht ook dit jaar sterke groei huizenprijzen

De huizenprijzen stijgen in 2021 met gemiddeld 10,9% ten opzichte van 2020. Volgens Rabobank komt dat door gunstigere economische vooruitzichten en prijsopdrijvende prikkels, zoals ruimere leennormen en de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters. De prijsgroei verschilt wel sterk per regio.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.

