Must read: Lees niet de krantenkoppen!

Must read

Oranje boven in de IEX Fonds 40

Nederlandse aandelenfondsen heersen dit jaar soeverein in onze index van toonaangevende beleggingsfondsen. Ook vastgoed, frontier markets en alternatives presteren sterk,

Saai is beter

Aandelen die recent hard omlaag en die hard omhoog zijn gegaan, zullen zwakker presteren dan de markt. Iets om rekening mee te houden. Larry Swedroe (erkend ETF-belegger) gebruikt meerdere studies om deze stelling te onderbouwen. Simpel gezegd: doe als belegger geen gekke dingen.

Moody's positiever over actieve fondsenhuizen

De kans dat actieve vermogensbeheerders in financiële nood komen, is volgens kredietbeoordelaar Moody's kleiner geworden. Het advies voor de sector wordt daarom verhoogd van negatief naar stabiel.

Beleggen met geleend geld is terug van weggeweest,

en dat is natuurlijk reuze link. Vooral jonge (Amerikaanse) beleggers maken daar tegenwoordig gebruik van. Laten dat nu net ook de beleggers zijn die extra hypegevoelig zijn.

Per late March/early April survey from ?@magnify_money? and ?@LendingTree?, considerable portion of Gen Z has taken on debt to invest … most popular type was a personal loan ?@SoberLook? pic.twitter.com/9CTcH8TE5s — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) June 22, 2021

Hoge rentes altijd goed voor waarde-aandelen?

Uit onderzoek blijkt deze wetmatigheid geenszins. "Challenging the widespread narrative that rates are directly related to the performance of value equities — low interest rates are to blame for disappointing performance and vice versa — the report argues that forces including the economy, policies, and market sentiment also play a crucial part in how rates bode well or poorly for the strategies." Sterk verhaal.

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Pictet AM vreest lagere economische groei en hogere inflatie, AXA IM verwacht geen aanpassing ECB-beleid, Kempen raapt ondergewaardeerd Europees vastgoed op, ook Amundi bouwt risico af, UBS AM belegt liever niet in China, en meer opinies.

De les van deze crisis?

Econoom Piet Rietman: Geld geven werkt.

Britse aandelen: Nu nog goedkoper

Deep value in UK equities pic.twitter.com/8iOBUDfLn5 — Callum Thomas (@Callum_Thomas) June 23, 2021

Krantenkoppen zijn slechte raadgevers

Want de krant kijkt naar gisteren en de beurs naar morgen. Leuke column van Jan-Willem Nijkamp.

Huizenmarkt: Van top naar top



For those concerned about buying a house at the peak. Since 2014 you bought at the peak virtually every month! pic.twitter.com/hnVrf0U7ig — jeroen blokland (@jsblokland) June 22, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.