Must read: een nieuwe en betere vermogensbelasting?

Plus: Taperen hoeft geen probleem te zijn, beleggen in ecoherstel, Top 7 beleggingsrisico's, 3 bitcoinwaarschuwingen, en méér.

Kleine centrale banken geven het goede voorbeeld

Kleinere centrale banken laten momenteel volgens Tobias Burggraf, portfoliomanager bij Ethenea, zien hoe een exit uit een accommoderend monetair beleid kan werken zonder noodzakelijkerwijs een crash van de financiële markten te veroorzaken.

Herstel van het ecosysteem is broodnodig

De VN heeft de periode 2021-2030 uitgeroepen tot decennium van het Ecosysteemherstel. Het project is ambitieus, maar absoluut noodzakelijk. Door te beleggen in het nieuwe beleggingsfonds BNP Paribas Ecosysteem Restoration kunt u bijdragen aan het herstel van het ecosysteem.

Energietransitie is disruptie in optima forma

Er zullen de komende 30 jaar duizenden miljarden worden geïnvesteerd om de wereld CO2-neutraal te krijgen. Dat levert winnaars en verliezers op, plus enorme uitdagingen voor overheden.

Onderwijl kan de olieprijs naar 100 dollar

Dat maakt een belegging in een oliebedrijf wel weer zo interessant. Het ABP, voorvechter van duurzaamheid, heeft zijn belang in Shell daarom toch maar verdubbeld. Tja.

Oil may surge to $100 a barrel next year as travel demand rebounds, Bank of America says https://t.co/pNuRLTDZ2O #OOTT — Helen Robertson (@HelenCRobertson) June 21, 2021

BlackRock vermorzelt concurrentie

Vermogensbeheerder BlackRock verkocht afgelopen maand in Europa in zijn eentje meer fondsen dan de nummers twee, drie, vier, vijf en zes bij elkaar. Wat kocht de Europese fondsbelegger? Detlef Glow van Lipper Refinitiv presenteert de nieuwste cijfers.

De andere kant van de Zoommedaille

Financiële adviseurs hoeven klanten niet langer te bezoeken, maar contact op afstand maakt het lastiger om persoonlijk te worden. Eenderde van de rijke Amerikanen weigert via Zoom persoonlijke informatie te delen met de financiële adviseur.

Want het rendement telt

Krijgen we opnieuw een vermogensrendementsheffting op basis van gerealiseerd rendement? Dat zou wel zo rechtvaardig zijn.

Onderzoeken belasten werkelijk rendement en tegenbewijsregeling box 3 afgerond https://t.co/bTSf412YfA — Pressroom Financiën (@PressFinancien) June 21, 2021

Top 7 beleggingsrisico's

Risico’s die meer dan tien jaar geen rol hebben gespeeld, duiken nu ineens op. Onbekende risico’s treden op de voorgrond. Sommige kortstondig, andere structureel en langdurig. Beleggers zullen er in hun risicoweging rekening mee moeten houden. Belegger.nl heeft het verhaal.

Meer groei, maar minder geld

De Nederlandse economie herstelt sneller dan eerder verwacht van de klap van de coronacrisis. De werkloosheid stijgt volgend jaar wel, net als de inflatie. Omdat de lonen maar heel matig stijgen, zal de koopkracht dalen, verwacht het Centraal Planbureau (CPB). RTL Z bericht.

Stijgende huizenprijzen zijn een internationaal fenomeen

Year-on-year house price growth increased from 4.3% at the end of 2019 to stand at 5.8% in the last quarter of 2020 – the highest growth rate since mid-2007. https://t.co/akGRuPo4Qu pic.twitter.com/uZkNb3NOAG — Jean Wanningen (@trias_politica) June 21, 2021

En Nederland?

Dutch house prices rose a whopping 12.9% YoY in May, the biggest annual increase in 20 years! pic.twitter.com/xU0Gq8AnR1 — jeroen blokland (@jsblokland) June 22, 2021

Dan is er nog een setje bitcoinwaarschuwingen

Gemene deler: Regelgeving is slecht voor cryptokoersen.

Lees ook: De echte cryptorevolutie moet nog komen. En: China duwt bitcoin richting de afgrond.

De bitcoin zal aan zijn succes ten onder gaan https://t.co/TE02gRI8yn — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 22, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.