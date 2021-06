Must read: Beleggen in een bullmarkt is ook niet makkelijk

Must read

Chinees herstel stelt gerust

Als de Amerikaanse economie de Chinese volgt, dan hoeven beleggers zich geen zorgen te maken. Dan blijft de inflatie wel onder controle. Dat schrijft portfoliomanager Alexis Bienvenu van de duurzame Franse vermogensbeheerder La Financière de l'Echiquier.

Amerikaanse 10-jaars opnieuw dalend

10-year US Treasury Yield 1.38%! pic.twitter.com/nwleJ54DTz — jeroen blokland (@jsblokland) June 21, 2021

Fed dreigt gelijk te krijgen

In de nieuwe #column van Martine Hafkamp van deze week voor @BeleggerNL: De #inflatie stijgt? Wellicht, maar de #rente daalt. Vooralsnog heeft de Federal Reserve het gelijk aan haar zijde. — Fintessa (@Fintessa) June 21, 2021

Rijkere consument is een feest voor Gucci & Co

De gemiddelde burger in de VS, Europa en Azië is de coronapandemie rijker uitgekomen. Volgens Capital Group is dat voor producenten van luxegoederen meer dan ideaal.

Big Tech ontdekt fintech

Waar liggen voor hen de kansen? Wie wint?

ABP verdubbelt belang in Shell

"Onze beleggers handelen als ze een kans zien." Was het ABP niet een voortrekker in duurzaam beleggen?

Schroders analyseert de uitdagingen van Big Oil

Beleggen in een langlopende bullmarkt

Wijze lessen van Ben Carlson. Zoals: "A combination of FOMO and greed can make people take really dumb risks with their money during a bull market. This opens you up to all sorts of scams, frauds, charlatans and hucksters looking to take advantage of loose risk parameters. If it sounds too good to be true, it probably is."

De lage rente doet banken steeds meer pijn

Spaarders worden gedwongen hun geld ergens anders onder te brengen.

Na 1,5 jaar coronacrisis is het 'feest' in de economie

Maar wat heeft dat gekost? Economen geven hun visie. Het verklaart mede de goede gang van zaken op de beurzen.

Luister ook naar de mening van de hoofdeconomen van de grote banken

Terugkijktip: over economisch herstel, historische schuldenberg en inflatie



Bekijk Ester Barendregt, Marieke Blom, Sandra Phlippen op https://t.co/AxI5A7IM44 — Sandra Phlippen (@SandraPhlippen) June 20, 2021

Goldman Sachs: Blijf weg bij bitcoin!

De cryptomunt voldoet niet aan de schijf van vijf voor een gezonde belegging. Intussen breidt de zakenbank het aanbod van diensten in cryptovaluta’s voor institutionele beleggers wel verder uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.