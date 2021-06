Must read: Beursfeest duurt zeker tot 2024

Must read

Plus: Koorddansen met de Fed, Grondstoffen prijzen dalen hard, beleggen in crypto's is gokken, en nog meer.

Koorddansen met de Fed

Tegen de achtergrond van dreigende economische oververhitting, hoge inflatie en bijna voldoende werkgelegenheid kon Fed-voorzitter Jerome Powell er niet langer op hinten het beleid ongewijzigd te laten. Wat zijn nu de plannen?

Bullmarkt tot tenminste 2024

Fondsmanagers zijn dolenthousiast over de vooruitzichten van aandelen en de wereldeconomie. Sterke groei tot diep in de jaren '20 kan de bullmarkt nog jaren in leven houden.

Wat hout, goud en platina over aandelen vertellen

Kunnen bewegingen in grondstoffenprijzen de richting van de aandelenmarkten voorspellen? Volgens Mark Hulbert op Marketwatch zegt de prijsontwikkeling van timmerhout en goud niet veel, maar moeten beleggers vooral letten op platina.

The Bloomberg #Commodity Index is down almost 6% from its high as #China aims to stabilize prices by releasing supplies, #FederalReserve moves towards tapering, and food prices tumble. pic.twitter.com/sv9RKxbQSe — jeroen blokland (@jsblokland) June 18, 2021

Het eindejaarsdoel voor de S&P is helaas al gehaald

Average year-end forecast for S&P 500 from Wall Street strategists has risen to 4213 (market is currently 10 points above that)

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/W5S2Lf7Cax — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) June 17, 2021

Dit houdt de Europese inflatie wel laag

Loonontwikkelingen in de eurozone wijzen op zwakke inflatiedruk: https://t.co/l37acWyvom pic.twitter.com/u9lRBVm0xU — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) June 16, 2021

Hoezo coronacrisis?

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal faillissementen in Nederland alleen maar gedaald en staat inmiddels op een historisch laag niveau. Dat staat in schril contrast met andere landen in de Europese Unie, waar de faillissementen juist toenamen.

Aan de andere kant: Het verlengen van de steunpakketten voor bedrijven die zijn geraakt door de coronacrisis, koste de overheid tientallen miljarden euro's meer dan geraamd. Tot nu toe werd 76,2 miljard euro uitgegeven in verband met de coronacrisis, zo meldt de Algemene Rekenkamer.

Wat voedt een bubbel?

Speculatie is altijd een van de aanjagers. Wat nog meer? Heerlijk verhaal.

China stapt op de kredietrem

Updated China Credit Impulse data for May just released… Scary stuff. pic.twitter.com/ODdlFgQyE4 — Julien Bittel, CFA (@BittelJulien) June 17, 2021

Beleggen in crypto's is dus ouderwets gokken

Waarom kopen mensen crypto's?

Onderzoek onder UK investors. pic.twitter.com/UcRguFemRK — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 18, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.