Must read: premie Big Tech verdampt

Must read

Topracen met autocertificaten

De belegger in gestructureerde producten kijkt niet alleen naar de fundamentele karakteristieken van een aandeel, maar vooral ook naar de marktfactoren. Marcel Tak ziet mooie kansen met bonuscertificaten in auto-aandelen. Welke beoordeelt hij als het beste?

De echte cryptorevolutie moet nog komen

T. Rowe Price verwacht dat de echte cryptorevolutie pas echt zal beginnen met de introductie van digitale dollars, euro's en renminbi's. Dat is niet gunstig voor bitcoin & Co.

"Emotionele beleggers zijn arme beleggers"

China doet wat aan de hoge grondstoffenprijzen

Commodity crackdown!



On #China's tightening grip on local #commodity markets. Daily Insight: https://t.co/wpikInybLN



If you wish to receive the Daily Insight by mail, please sign up here https://t.co/47UkUxDLoC pic.twitter.com/OsyoPQ3vW0 — jeroen blokland (@jsblokland) June 16, 2021

Niet alleen de grondstoffenprijzen dalen

Joshua Brown van The Reformed Broker verwacht dat ook de prijzen van tweedehands auto's, vliegtickets en andere hoogvliegers zullen dalen. Het bewijs dat hoge inflatie slechts tijdelijk is, ziet hij terug in de obligatiemarkt, die zich de laatste tijd tamelijk rustig houdt.

Nieuw inzicht portefeuilleconstructie

De combinatie van de factoren waarde en momentum is goud, zo laat studie zien.

De richting van de CO2-prijs is duidelijk

????This is a big one klaxon ????:



Commodities traders see the carbon market potentially becoming 10 times the size of the global crude oil one https://t.co/EbxTIV5lR6 via @MathisWilliam @vanessadezem @Ewabnism #OOTT — Helen Robertson (@HelenCRobertson) June 16, 2021

Slim beleggen in groene datacenters

Zsolt Kohalmi, hoofd wereldwijd vastgoed bij Pictet AM, ziet mooie beleggingskansen in de vergroening van datacenters. Vooral als bestaande gebouwen worden omgebouwd.

Big Tech niet langer verhandeld tegen een hoge premie

Morningstar waardeert de grote techbedrijven juist op. Ofwel, we hebben hier met een leuk instapmoment te maken.



Berg spaargeld blijft

Tijdens de coronacrisis spaarden Nederlanders veel meer, omdat het door de lockdowns lastiger was om geld uit te geven. Maar nu winkels en de horeca opengaan en reizen ook makkelijker wordt, wordt dat spaargeld niet massaal uitgegeven.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.