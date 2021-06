Must read: Grijpt de Fed wel of niet in?

Must read

Herhaling van de Roaring Twenties zit er niet in

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO, begrijpt wel waarom beleggers enthousiast zijn. De wereldeconomie gaat steeds meer open. Maar vergelijkingen met de vrolijke Roaring Twenties van 100 jaar geleden lopen volgens hem wel mank.

Opkomende markten profiteren van spanning China-VS

Pictet AM en NN IP hebben allebei hun redenen om positief te zijn over opkomende markten. Van de momenteel relatief lage economische groei in EM en de strijd om de macht tussen China en de VS worden ze niet nerveus. Integendeel, dat is zelfs gunstig.

Fed heeft geen haast met taperen

Jan-Willem Nijkamp: "Het is dan ook niet zo vreemd dat de markt het verhaal van de Federal Reserve – dat de inflatie slechts tijdelijk is – gelooft." Goede column.

Of ligt het toch anders?

Wij hebben onze groeiprognoses aanzienlijk opwaarts bijgesteld en denken dat de Federal Reserve gedwongen zal worden om in te grijpen. Lees onze nieuwste Economic Strategy Viewpoint: https://t.co/CQc7BCwZPL#economie pic.twitter.com/hzm9AheXdZ — SchrodersNL (@SchrodersNL) June 15, 2021

Ook T. Rowe Price vreest Fed-ingrijpen

Reden? De huizenprijzen in de VS lopen te veel op.

Junk geeft steeds minder rente

We hebben het hier over Amerikaanse bedrijven met een ultra-zwakke kredietbeoordeling.

Junk bonds yield 3.84% now.



Another record low. pic.twitter.com/27K0vevJwY — Brian Chappatta (@BChappatta) June 15, 2021

Profiteren van stijgende prijzen

De economie heropent, de vraag schiet omhoog en het aanbod blijft achter: de prijzen stijgen. Voor consumenten is inflatie geen pretje, maar beleggers in grondstoffen kunnen er volgens Belegger.nl hun voordeel mee doen.

Wie kent de eurocrisis nog?

Greece’s five-year bond yield fell below 0 for the first time on Monday after ECB’s decision to maintain pace of its asset purchase programme. Investors are prepared to pay Athens to borrow for up to half a decade, despite debts soaring to 200 %of GDP.https://t.co/uMfCIeLLtN pic.twitter.com/Wt4yWs9mpr — Adam Tooze (@adam_tooze) June 15, 2021

Amerikaanse economie klaar om te floreren

Capital Group is zeer optimistisch over de Amerikaanse economie. De digitale disruptie gaat verder, waar ook oude bedrijven van kunnen profiteren. Inflatie is geen probleem.

Momentum-ETF's werken niet

Daarvoor lopen ze te veel achter de feiten aan.

Waarom beurzen beter presteren als ze dicht zijn

"Not all days, or times of day, are created equal for stock investors. When uncertainty is higher, investors require higher rates of return for compensation. Some patterns may be permanent while others, such as the Weekend Effect, might be temporary." Verhelderend.

Hedgefunds zijn wel een goed idee

Mercer: "As we have witnessed more recently, the continued efforts are beginning to raise fears and concerns on macro risks such as inflation, debt burdens and currency. We believe we are entering a new volatility regime that is partially out of control from central banks. Further, the return-free risk now offered by a large portion of government debt means investors will need to pursue alternatives for diversification and return potential. Hedge funds are positioned to deliver this alternative exposure given their lower betas to equities and bonds." Diepgaand verhaal.

Beleggers geven goede voorbeeld

Terwijl de overheid de regels heeft bedacht die duurzamere kantoren moeten afdwingen, blijkt het lastig het goede voorbeeld te geven. Sterker nog, institutionele beleggers halen de overheid links en rechts in met de vergroening van hun kantoren.

Geen windmolens!

"Nederland wil liever zonneweides dan turbine-terreur." Aldus yung-Ja de Zeeuw, strateeg duurzaamheid bij RaboResearch.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille dit jaar wel heel sterk.