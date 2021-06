Must read: Big Tech is te laag gewaardeerd

Must read

Plus: is hoge inflatie tijdelijk of structureel? Nederlandse economie doet het opmerkelijk goed, hedgefondsen willen crypto's, en meer.

Hoge inflatie: Tijdelijk of structureel?

Amundi en Optimix kruisen de degens over het inflatievraagstuk. Hun verschil in mening leidt ook tot verschillende beleggingsadviezen.

Ook Belegger.nl heeft een verhaal met tips over beleggen in tijden van inflatie.

Een kleine inflatiekanttekening

Nasdaq boekt recordstand

Maar het kan nog veel hoger. Morningstar verhoogt de reële waarden van Big Tech-aandelen aanzienlijk.



To the moon??: Nasdaq rises to an all-time closing high. pic.twitter.com/WHBJLbCl5F — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 14, 2021

M&A-golf in de beleggingsindustrie houdt aan

Het aantal fusies en overnames ligt wereldwijd op recordniveau. De vermogensbeheersector is geen uitzondering. Credit Suisse ziet zeven redenen waarom de overnamerage in de beleggingsindustrie nog wel even aanhoudt.

Nederlandse economie doet het opmerkelijk goed

We have upwardly revised our outlook for the Dutch economy and expect 3.8 percent growth this and 3.7 percent next year. GDP is expected to return to pre-coronavirus levels in Q3 of this year – faster than in other European countries. #RaboResearch https://t.co/MBkEwQsYJx — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) June 14, 2021

Verstandig om wat winst te nemen

Heeft de beurs het beste gehad? "Het is nog lang geen herfst maar met wat meer balans in de portefeuille zijn we wel beter voorbereid op een minder stabiele nazomer." Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen bij NN IP, doet een paar suggesties.

Terug naar vroeger

Kapitaalintensieve investeringen worden weer belangrijk, schrijft Cor Wijtvliet.

Klimaatverandering is risico én kans

We’re all focused on climate risk, but are you also aware of the massive opportunities that this brings? Check out the highlights of our recent Digital Explore event to find out. https://t.co/p6szUQQufv #Sustainability #climatechange — Robeco Asset Management (@Robeco) June 15, 2021

Energietransitie

Shell wil weg uit het grootste olie- en gasveld van de VS, waar op basis van chemicaliën olie en gas uit steen worden geperst.

"Dit werk doet ertoe"

Na twee termijnen van vier jaar zit het voorzitterschap bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) er voor Chris Buijink (67) op. Een terugblik op acht enerverende jaren. "Never a dull moment!"

Hedgefondsen zien brood in crypto's

Hedgefondsen verwachten de komende jaren meer cryptomunten te gaan kopen. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van onderzoek van financieel dienstverlener Intertrust onder honderd hedgefondsen.

Onderwijl zijn hedgefondsen steeds positiever over aandelen

Hedge funds continuing to boost their S&P 500 bets … positioning is most bullish since 2013 pic.twitter.com/6ElJTgVgwM — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) June 14, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille dit jaar wel heel sterk.