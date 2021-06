Must read: Tijd om winst te nemen?

Must read

Plus: Beurszorgen nemen toe, Nederland houdt hoogste rating, cash is niet de oplossing, huizenprijzen stijgen door, en meer.

Ja, het is verstandig om wat winst te nemen

Heeft de beurs het beste gehad? "Het is nog lang geen herfst maar met wat meer balans in de portefeuille zijn we wel beter voorbereid op een minder stabiele nazomer." Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen bij NN IP, doet een paar suggesties.

Nee, zorgen zijn overdreven

"Nu de wereld de economische malaise die ontstond als gevolg van de coronapandemie langzaam achter zich begint te laten, bestaat immers de vrees dat het herstel te snel komt. Overal zijn tekorten ontstaan door de onverwacht snel aantrekkende vraag, niet alleen in grondstoffen, maar ook in halfgeleiders en personeel." Martine Hafkamp is minder bang.

De Barometer laat zien dat de prijsdruk stevig toeneemt. Daarmee wordt de zorg van de belegger, die van inflatie, bewaarheid. De vraag is wel of de toename te wijten is aan een overgangsfase, of aan een structurele verandering?

Heeft Buffettindicator langste tijd gehad?

All stocks now worth equal to 133% of global GDP, meaning Buffett indicator screaming BUBBLE! But maybe this time is different in an era w/negative real yields & upcoming exponential earnings growth in the tech sector.

Meer vaccineren is sneller groeien

Het herstel van economieën staat en valt volgens Schroders met een effectieve uitrol van vaccinatieprogramma. Overheden die hun bevolking het beste beschermen, boeken ook de beste economische prestaties.

Nederland blijft super kredietwaardig

Nederland heeft van kredietbeoordelaar Moody's opnieuw de hoogste rating meegekregen, ondanks de grote economische klap van de coronacrisis en de massale overheidssteun aan bedrijven.

Cash is niet de oplossing

Maar alles in een keer naar de beurs brengen ook niet. Zeer sterk verhaal over de kunst van het beleggen.

Vraag naar EU-obligaties is geen probleem

The #ECB is in full #debt monetization mode, buying virtually every government bond issued!

Je bent rijk,

en toch bezorgd over hoe het verder gaat met je rijkdom. Leuke relativerende column van Ben Carlson.

Industrie ziet de CO2-prijs snel oplopen

Leuk grafiekje in de FT over welke landen crypto's in de ban hebben gedaan.

Verdere appreciatie renminbi beperkt

De Chinese munt is in het afgelopen jaar met meer dan 10 procent in waarde gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, tot de hoogste koers in drie jaar. Daar blijft het volgens Fidelity International wel bij.

Angst voor een huizencrash is niet nodig

De prijzen gaan ook dit jaar flink omhoog, aldus de belangrijkste hypotheekverstrekker van het land.

We expect prices on the Dutch housing market to rise on average 10.9 percent in 2021, as the outlook for the economy has improved and because lending criteria have relaxed and the stamp duty for younger buyers has been (partially) cut.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.