Must read: De kunst van het winst nemen

Plus: Taperen is niet aan de orde, aandelen wereldwijd op koop, traditionele waarderingsmaatstaf werkt niet langer, en véél meer.

Taperen in de eurozone is niet aan de orde

De ECB denkt niet aan renteverhogingen en het afbouwen van het opkoopprogramma. De argumentatie om het bestaande beleid nog lange tijd ongewijzigd te laten, overtuigt monetair Edin Mujagic geenszins.

Amerikaanse rente en inflatie lopen niet langer gelijk op

Aandelen: De hele wereld heeft een koopadvies

Alle vijf aandelenregio’s houden in de consensus een koopadvies. Er is deze maand alleen sprake van een kleine wijziging in de ranking: Pacific ex Japan neemt de nummer 1-positie over van de Emerging Markets. De Amerikaanse regio, sinds april hekkensluiter, behoudt de laatste plek.

Cyclisch Japan is on the rise

Het cyclische karakter van de beurs en verbeteringen in de managementcultuur zijn de twee belangrijkste redenen waarom Japanse aandelen het zo goed doen, zegt UBP.

Het gaat de goede kant op met Duitsland

Goud is niet de perfecte inflatiehedge

Goudbeleggers zien het edelmetaal vaak als dé manier om zich in te dekken tegen inflatierisico’s. Maar in tijden van prijsstijgingen blijkt het trackrecord van goud minder blinkend te zijn dan gedacht.

Slim winst nemen: 6 tips

Bij veel beleggers ligt de aandacht vooral bij het kopen van aandelen. Maar heeft u ook al eens nagedacht over wat de juiste exitstrategie is? Die is net zo belangrijk voor een goed rendement.

Hoe lager de rente, hoe beter

Venture capital-investeringen vliegen in tijden van lage rentes

Niet langer valide

Waardering op basis van boekwaarde/beurswaarde heeft beste tijd gehad. De economie van nu is namelijk echt anders dan die van vroeger.

Forse kostenpost banken

Nederlandse banken geven ongeveer 1 miljard per jaar uit om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Tegelijk snijden ze fors in de kosten, zo verdwijnen er banen en sluiten ze massaal kantoren, aldus RTL Z.

Banken gaan concurentie met fintech aan

Vanwege de toenemende winstgevendheid en populariteit van fintechs tuigen traditionele banken steeds vaker eigen digitale submerken op.

Nederland moet de bitcoin in de ban doen

CPB-directeur Pieter Hasekamp: "Cryptomunten vertonen alle kenmerken van ‘slecht geld’: onduidelijke herkomst, onzekere waardering, schimmige handelspraktijken." Lees de column.

Bitcoin verbieden?

Ook een Chinese reden om bitcoin in de ban te doen

Misschien is ook de vraagprijs te laag

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.