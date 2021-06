Must read: zonnige vooruitzichten

Must read

Aandelen frontier markets: Klaar voor de draai

In de afgelopen tien jaar presteerden aandelen frontier markets onder de maat. Dat zou de komende tien jaar heel anders kunnen zijn, denken ze bij het Friese fondsenhuis TCM. "Het startpunt is nu interessant."

Zonnige beursvooruitzichten 2e helft 2021

De vooruitzichten voor de tweede helft van 2021 stemmen hoopvol, zo mogen we uit de woorden van Vincent Juvyns, Global Market Strategist bij J.P. Morgan Asset Management, opmaken. Tijdens de digitale Mid Year Outlook van de Amerikaanse vermogensbeheerder legt hij uit wat we kunnen verwachten voor economie en aandelen. Juvyns is met name enthousiast over Chinese aandelen én obligaties.

Financieel directeuren worstelen met duurzaamheid

Veel financieel directeuren vinden duurzaamheid van belang voor hun organisatie, maar worstelen met de praktische uitvoering ervan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Ook profiteren van de meme-stocks-hype?

Dit is een kansrijke speculatiestrategie.

Cramer says meme stocks 'should be offered at the casino' instead of Wall Street https://t.co/tFlWpp00ab — CNBC (@CNBC) June 9, 2021

Het gaat goed met de Nederlandse economie

We verwachten dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,8 procent groeit, en volgend jaar met 3,7 procent. Naar verwachting ligt het bruto binnenlands product in het derde kwartaal van dit jaar weer op het niveau van vóór de coronacrisis. #RaboResearch https://t.co/yuOTLlbEu7 — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) June 10, 2021

Sneller uit de dip

Toekomstige bearmarkten komen en gaan, maar lang zullen ze niet niet duren. Dat is toch wel een les van 2020. "Nothing is guaranteed but I do think a combination of faster markets, increased central bank intervention and more fiscal stimulus could change the nature of bear markets going forward." Goede column van Ben Carlson.

Dat was de houtrally

Gaan andere grondstoffen volgen?

The price of #lumber is down more than 30% from its high. pic.twitter.com/7WmicA6Q5g — jeroen blokland (@jsblokland) June 10, 2021

Indexfondsen worden te groot

Morningstar: "However, there is a legitimate concern about index funds: the amount of shareholder votes that they have accumulated. Historically, index fund critics have fussed about investment risks. Ironically, it is because such dangers do not exist (that is, not unless index funds become several times larger than their current level) that the real issue emerges. Unlike their actively run predecessors, index fund providers threaten to disrupt the balance of corporate voting power." Sterke analyse van John Rekenthaler.

De Europese ETF-markt consolideert verder

Europese ETF's hebben een opmerkelijk succesvolle eerste 20 jaar achter de rug. Nu is de tijd gekomen voor consolidering, wat volgens Detlef Glow niet meer dan logisch is. "Het is een teken van volwassenheid."

Meer overheidstoezicht op crypto's: wat betekent dat voor beleggers?

Overheden proberen de cryptomarkt te reguleren en dat proberen ze al vanaf het begin. Dat zou beter zijn voor spaarders en investeerders, maar vinden ze dat zelf ook? Als je kijkt naar de winsten, dan lijkt het volgens RTL Z alsof ze er niet wakker van liggen. Lees ook: China duwt bitcoin richting de afgrond.

Er zijn nog meer cryptocritici

Senator Elizabeth Warren says what's happening now in cryptocurrencies is reminiscent of the Wild West and calls it an "environmental disaster" https://t.co/i9pgmoc7SR pic.twitter.com/leRYGtXJi8 — Bloomberg TV (@BloombergTV) June 9, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.