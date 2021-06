Must read: Muur van geld stut beurs

Must read

Koop de Chinadip

Dat de Chinese markten dit jaar niet vooruit zijn te branden, maakt Vincent Juvyns, marktstrateeg bij J.P. Morgan AM, nog positiever over Chinese aandelen en obligaties dan hij al was.

De drie aanjagers van de chipsector

De Britse vermogensbeheerder Schroders ziet een gouden toekomst voor de chipindustrie dankzij drie drijvende krachten: de autosector, het internet der dingen en 5G. Plus: Amerikaanse Senaat keurt enorme kapitaalinvestering in tech goed.

Muur van geld houdt bullmarkt in stand

Jan-Willem Nijkamp: "De markten krijgen nauwelijks een serieuze kans om weg te zakken. Iedere dip wordt aangegrepen om met nieuw geld in te stappen." Sterk verhaal.

Het gaat de goede kant uit met de Amerikaanse werkloosheid

(Dat kan wel betekenen dat de Fed eerder verkrapt dan verwacht. Iets om rekening mee te houden)

Unemployment vs job openings.

With these kind of job openings, unemployment should be sub 2% in the US, based on the relation in past 20 years. pic.twitter.com/vtzPnzI7XX — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 9, 2021

Rijkste Amerikanen betalen amper belasting

Amazon-baas Jeff Bezos, Tesla-ceo Elon Musk en ruim twintig andere Amerikaanse miljardairs betaalden nauwelijks inkomstenbelasting. Tussen 2014 en 2018 droegen zij gemiddeld zo'n 3,4 procent belasting af. In dezelfde periode steeg het gezamenlijke vermogen van deze superrijken met meer dan 400 miljard dollar.

Beleggen met geleend geld?

Niet doen! In theorie is het misschien een goed idee maar de praktijk pakt anders uit. “Overall, leverage is a double-edged sword,” according to the researchers. “For the majority of investors, leverage reduces trading performance, although it makes investment returns more volatile.” Lezen.

Japanse aandelen: Actieve aanpak heeft sterke voorkeur

De dominantie van passieve activa op de Japanse aandelenmarkt heeft geleid tot prijsinefficiënties, waarvan actieve beleggers kunnen profiteren, schrijft investment director Christophe Braun van Capital Group.

Inflatietempo verschilt per land

Places like Sweden, the US, Taiwan, & Germany are experiencing more inflation at a faster rate than emerging markets like China, according to Deutsche Bank's Alan Ruskin. He's aggregated levels and rates of change on CPI, PPI, etc. for the below chart.https://t.co/mybYjgsqvL pic.twitter.com/kIWVMEvDce — Tracy Alloway (@tracyalloway) June 9, 2021

Maar wat is inflatie?

Lees ook: De inflatie-index is een fantasie-index geworden.

Huizenprijs opnemen in inflatiecijfer?- of je dat nou doet of niet, bij het bepalen van het monetaire beleid is het verstandig ook de ontwikkeling andere prijzen te beschouwen, zoals producentenprijzen, huizenprijzen, etc. Weg v nauwe inflation targeting. https://t.co/ohc7Oqjop7 — lex hoogduin (@lexhoogduin) June 9, 2021

Overheid verdient grote pluim

Rabobank econoom Hugo Erken: "Nederland staat er van de Westerse economieën misschien wel het beste voor als we kijken naar het tempo van het economische herstel, de ontwikkeling van de staatsschuld en de hoogte van de inflatie." Daarbij houdt de consument vast aan coronagedrag. Ofwel, het nieuwe normaal wordt dus normaal.

Herbalanceren: Wanneer en hoe vaak?

Het risico van de beleggingsportefeuille kan ongemerkt oplopen als u niet tijdig herbalanceert. Wanneer de ene beleggingscategorie beter rendeert dan de andere, dan wordt de portefeuille ongemerkt 'overwogen' in die beleggingscategorie. Op die manier ontstaat er scheefgroei en loopt u mogelijk meer risico dan u aanvankelijk had gewild. Herbalanceren is hiervoor de oplossing.

Dit is dus geen uitgebalanceerde portfeuille

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.