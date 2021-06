Must read: Hedgefondsen blijven structureel achter

Must read

China duwt bitcoin richting de afgrond

Bitcoin en andere cryptovaluta krijgen hevige tegenwind nu China de regels aanscherpt, een eigen digitale munt op de markt brengt, en het hoge energieverbruik, dat met crypto's gepaard gaat, niet langer tolereert. Chi Lo van BNP Paribas AM verwacht dat andere landen zullen volgen.

De markt van ILB's wijst niet op inflatievrees

Beleggingshuizen zijn duidelijk niet bang voor het inflatiespook. Anders was de consensus over Inflation Linked Bonds (ILB's) wel veel positiever geweest.

Dat was de beurstop?

Martine Hafkamp maakt zich geen al te grote zorgen over een koersdip. "Voor sommige beleggers, die zo langzamerhand hoogtevrees krijgen of hebben gekregen, is dat opengaan van de economieën echter een punt van zorg. Zij denken dat veel particulieren het afgelopen jaar hun weg naar de beurs hebben gevonden, hun geld daar weer vandaan zullen halen omdat zij het weer aan andere dingen kunnen gaan uitgeven. Of dat echt zo’n vaart zal lopen is echter maar de vraag."

Net als in de actiefilm Speed (jaren '90), kun je in de huidige markten je voet niet te ver van het gas halen. Het is tijd om het iets rustiger aan te doen (maar ook weer niet te veel).

Lees meer: https://t.co/S2y3CdKTft#beleggen pic.twitter.com/qIssgn08Rz — SchrodersNL (@SchrodersNL) June 7, 2021

Groene overwinningen bedreigen economie

Klimaatactivisten roeren zich bij Big Oil. Maar hun recente overwinningen hebben een keerzijde, stelt Ed Yardeni. Ze kunnen leiden tot een nieuwe recessie.

Spreiden is niet alles

"It’s generally better to move on your risk need rather than your risk tolerance. You can change the goals you are shooting for, try to save some more money, or plan on working longer. It’s a lot more difficult to change how you’re going to react when your portfolio just dropped by a third." Goed verhaal.

Gemiddeld hedgefonds blijft structureel zwaar achter

Do those high hedge fund fees really produce higher returns?

Do those high hedge fund fees really produce higher returns?

The answer : no.

Is goud niet langer de veilige haven?

Het risico op valutadevaluaties door overmatig geldaanbod veroorzaakt door jaren van kwantitatieve versoepeling en meer recent stimuleringsmaatregelen maakt beleggers ongerust. Op zoek naar bescherming komen die al snel uit bij goud, maar er zijn volgens Morningstar wellicht alternatieven die goud kunnen verdringen als veilige haven.

Stabiel beweegt de goudprijs niet

The assumption that a store of value should have little risk is false. #Gold, by many seen at the ultimate long-term store of value, has a realized #volatility equal to that of #equities.

Onderschat nieuwe generatie beleggers inflatiegevolgen?

Evan Brown, hoofd macroresearch bij UBS AM, verwacht de nodige inflatieturbulentie op de beurzen. Het is iets waar ervaren beleggers zich wel raad mee weten, maar hoe zit het met de broekies?

Huizenprijzen stijgen verder

Kwartaalbericht Woningmarkt: we gaan ervan uit dat de huizenprijzen dit jaar gemiddeld 10,9 procent hoger zullen liggen dan in 2020. Vooral in de regio's Flevoland en Overig Zeeland zullen huizen naar verwachting flink duurder worden.

Historische deal sloopt belastingparadijzen

Vluchten kan niet meer. De G7 heeft na jaren vergaderen eindelijk afspraken gemaakt om belastingparadijzen aan te pakken. Een historische deal, vindt de G7 zelf, maar het werkt alleen als iedereen meedoet. En zover is het nog lang niet, meldt RTL Z in een reportage.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.