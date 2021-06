Must read: Gaat tech eindelijk belasting betalen?

Must read

Dwingt inflatiegolf centrale banken tot snelle renteverhoging?

Hendrik Tuch, hoofd obligaties van Aegon AM, gaat er nu al vanuit dat obligatiebeleggers dit jaar geld gaan verliezen. Mochten centrale banken door de aankomende inflatiegolf op de rem gaan staan, dan hebben ook aandelenbeleggers een probleem. Sterke column, belangrijk verhaal.

Waarom verkrappen (tapering) slecht voor de beurs is

In case you missed it: S&P 500 continues to trade in tandem w/global liquidity. Both the S&P 500 and global liquidity are trading near records. pic.twitter.com/3CTAGsvgpY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 6, 2021

Op weg naar een nieuwe en duurzame voedingssector

Het Triodos Food Transition Europe Fund belegt succesvol in Europese bedrijven die bijdragen aan de cruciale transitie naar een veerkrachtig, duurzaam en eerlijk voedselsysteem. “De urgentie is in 2020 sterk toegenomen. De pandemie heeft consumenten, bedrijven maar ook beleggers wakker geschud”, stelt fondsmanager Isabelle Laurencin.

Robeco ziet mooie kansen in waterbeleggingen

Ensuring safe water supplies is getting tougher. Find out how in our new insight. https://t.co/fo4KmblS9l pic.twitter.com/cLseqMbH9N — Robeco Asset Management (@Robeco) June 7, 2021

Betalen waar wordt verdiend

De landen van de G7 hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. Daarmee krijgen Europese landen meer rechten om bijvoorbeeld Amerikaanse techondernemingen als Facebook en Amazon te belasten. Het akkoord legt ook een bodem onder de vennootschapsbelasting wereldwijd. Maar gaat het akkoord ook werken?

Switserland first

Soevereiniteit is voor de Zwitsers belangrijker dan de prijs ervoor. U leest er meer over in de #column van Martine Hafkamp van deze week voor @BeleggerNL.#fintessa #vermogensbeheer — Fintessa (@Fintessa) June 7, 2021

Voordelen van beleggen in de opkomende markten zijn een illusie

Volgens Nicolas Rabener zijn aandelen uit opkomende markten inmiddels net zo duur als westerse, zijn deze landen net zo vergrijsd en zijn aandelen uit opkomende markten geen goede hedge tegen Amerikaanse koerscorrecties. Sterk verhaal.

Hoge CO2-prijzen schade Europese concurrentie

Maar volgens J.P. Morgan is dat slechts tijdelijk.

Is het coronabeleid van overheden echt zo goed?

Misschien juichen we te vroeg, vreest Rabo-econoom Elwin de Groot.

Millennials hebben meer schulden

Met de huidige woningmarkt wordt de situatie er voor hen niet beter op.

Median wealth at age 40 has declined since 1989; incomes have been stagnant; debt has increased @federalreserve @biancoresearch pic.twitter.com/hArNMVixDu — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) June 4, 2021

De case voor cash

Beleggen is niet altijd de beste oplossing.

Beleggen begint met het beantwoorden van vier vragen

"I always have a hard time answering this question because what I invest in doesn’t really matter. Just because I invest in certain things does not mean you should and vise versa. The real question is “why do I invest in those things?” The why is so much more important than the what." Lezen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.