Must read: Waarom de goudprijs niet meestijgt

Plus: De inflatie-index is een fantasie-index, voordelen EM zijn een illusie, ABN Amro blijft risk-on, tapering komt eraan, en meer.

De inflatie-index is een fantasie-index geworden

Dat burgers de officiële inflatiecijfers niet vertrouwen, kan monetair econoom Edin Mujagic goed begrijpen. "Inflatiecijfers vertellen niet langer hoe de kosten van levensonderhoud veranderen." Heel goed verhaal.

De grote beleggingsvoordelen van EM zijn een illusie

Volgens Nicolas Rabener zijn aandelen uit opkomende markten inmiddels net zo duur als westerse, zijn deze landen net zo vergrijsd, en zijn aandelen uit opkomende markten geen goede hedge tegen Amerikaanse koerscorrecties.

ABN AMRO blijft positief over aandelen

De maatschappij gaat weer open – en daarmee ook de economie. Tegen deze achtergrond blijven wij de voorkeur geven aan aandelen boven obligaties. Aandelen hebben in de afgelopen maanden al flinke terreinwinst geboekt. Maar wij zien genoeg redenen om positief te blijven over deze beleggingscategorie. Lees het persbericht.

Waarom goud niet meestijgt

Three reasons why gold is missing out on the commodity rally, ETF expert says https://t.co/3V4TQIouV3 — CNBC (@CNBC) June 3, 2021

DWS en Generali geïnteresseerd in NN IP

DWS Group en Assicurazioni Generali zouden interesse hebben in de vermogensbeheerdivisie van NN Group. Zij zijn niet de enige, meldt Bloomberg.

Nieuwe trend: Van Big Tech naar Med Tech

Als de jaren 2010 het tijdperk waren van Big Tech, dan kunnen de jaren 2020 volgens Capital Group wel eens het tijdperk worden van Med Tech.

Aandachtspuntje voor obligatiebeleggers

The #FederalReserve will start unwinding its USD 13.7 billion corporate bond portfolio soon!



Spreads are low and #duration is high... pic.twitter.com/jIKTHzM3hI — jeroen blokland (@jsblokland) June 3, 2021

Thuiswerken goed voor de winst

Na corona 1 of 2 dagen thuiswerken? Dat levert de werkgever veel geld op.

Pas op voor cryptofraude

Crypto's zijn niet gereguleerd en waanzinnig populair. Dat maakt de crypothandel tot een walhalla voor oplichters. Val niet voor één van deze vier fraudepraktijken.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.