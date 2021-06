Must read: Beleggen in tijden van inflatie

Must read

Beleggen wordt weer moeilijk

Het tweede beursjaar na een recessie is volgens Renco van Schie van Valuedge altijd lastig. "Het verleden laat zien dat na sterke stijgingen een periode volgt waarin de markt meer zijwaarts beweegt." Hoge waarderingen en de terugkeer van inflatie maken beleggers ook voorzichtig. Waarop in te zetten?

Lange leve de bitcoin!

Volgens Marcel Tak is bitcoin een speculatieve nepmunt zonder waarde en een bizarre prijsvorming, maar er is volgens hem geen enkele reden om bitcoin en andere crypto's te verbieden, zoals bijvoorbeeld Peter de Waard van de Volkskrant voorstelt.

Het werd dus toch een V-herstel

Het heeft wat centjes gekost, maar dan heb je ook wat.

The V-shaped recovery in corporate earnings is complete...



With 95% of companies reported, S&P 500 earnings hit a new all-time high in Q1, blowing past the prior high from Q3 2018. $SPX pic.twitter.com/WI0DDprm1K — Charlie Bilello (@charliebilello) June 1, 2021

Nieuw! Beleggen in tijden van inflatie

Diepgaand onderzoek van 95 jaar van Amerikaanse beursgeschiedenis helpt de juiste keuzes maken. "Unexpected inflation is bad news for traditional assets, such as bonds and equities, with local inflation having the greatest effect. Commodities have positive returns during inflation surges but there is considerable variation within the commodity complex. Among the dynamic strategies, we find that trend-following provides the most reliable protection during important inflation shocks."

Lees ook: Grondstofbeleggingen blijven gevraagd.



#Commodities up nearly 2% today, up to their highest level in almost six years! pic.twitter.com/NXXU4yfYdT — jeroen blokland (@jsblokland) June 1, 2021

Zwitserland houdt EU op grotere afstand

Terwijl de wereld nog in de ban is van de pandemie vindt er stilzwijgend een Swexit in slow motion plaats. Wat zijn de gevolgen?

7 andere technamen

Tech is meer dan Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Google en Microsoft.

De Chinese sprong voorwaarts

Column: De grote sprongen voorwaarts van China



China heeft zich ten doel gesteld om tegen 2025 zelfvoorzienend te zijn. En daarbij gaat het allang niet meer over tech alleen.https://t.co/QMijsgiRHp pic.twitter.com/XZnXyxDYiQ — Casper Burgering (@CasperBurgering) May 31, 2021

Laat de bankendividenden maar komen

'Beleggers in banken ontvangen €80 mrd aan winstdelingen' https://t.co/vgQH9urmSI — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 1, 2021

Reële rendementen vertellen het verhaal

Het reële rendement zegt veel over de fase waarin de economie zich bevindt. Mickael Benhaim van Pictet AM onderscheidt vier verschillende fasen met hun eigen gevolgen voor de obligatiemarkt. In welke fase zitten we nu?

Innovatiegeld (nog) niet opgehaald

Invest-NL, de groots opgezette investeringsbank van de overheid, heeft een stroeve start. Van het beschikbare kapitaal van 1,7 miljard euro werd vorig jaar slechts 28 miljoen uitgekeerd. Dat is nog geen 1,7 procent van het beschikbare bedrag. Volgens topman Wouter Bos komt er dit jaar verandering in.

Lukas Daalder is kritisch op overheidsbemoeienis

De ideale belegger is vrouwelijk

Vrouwen zijn bedachtzamer en meer gericht op de langere termijn dan mannen, terwijl ze minder last hebben van overschatting en haantjesgedrag. Dat stellen Martijn Rozemuller, Managing Director & Head of Europe bij VanEck Europe en presentatrice Janneke Willemse in de zesde aflevering van de webinarreeks Beleggers Boulevard.

Corona-effect op kantorenmarkt blijft nog even uit

De coronacrisis heeft de invulling van het kantoorleven op zijn kop gezet. Meer of in ieder geval zoveel mogelijk thuiswerken blijft nog wel even het devies. Ook in het kantoorvastgoed gaan ze dat merken. "We verwachten dat het tijd kost voordat het effect zichtbaar wordt."

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.