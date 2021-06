Must read: verbied bitcoin niet!

Must read

Plus: bedreigde ecosystemen vormen gevaar toekomst, inflatie-aandelen om te hebben, de grootste bedrijven in 2035, en veel meer.

Lange leve de bitcoin!

Volgens Marcel Tak is bitcoin een speculatieve nepmunt zonder waarde en een bizarre prijsvorming, maar er is volgens hem geen enkele reden om bitcoin en andere crypto's te verbieden.

Toezicht op de cryptohandel zit er wel aan te komen

Bitcoin and other cryptocurrencies are unlikely to dodge regulatory oversight, according to the governor of Sweden’s central bank https://t.co/nosUtmWMj2 — Bloomberg Economics (@economics) June 1, 2021

Uitnodiging webinar: Help mee de ecosystemen te herstellen

Nee, aandelen zijn niet te duur

Martine Hafkamp: "Natuurlijk, in absolute zin zijn de waarderingen van aandelen hoger dan vijf, tien of zelfs twintig jaar geleden, maar of de huidige situatie net zo extreem is als toen valt echter te bezien." Prima column.

Als beleggen enkel om geld verdienen gaat

Tobacco and Defense as Inflation Shelters



No, people don't stop smoking when prices rise. https://t.co/NjL7i8tEtx pic.twitter.com/bCLJnCLK1y — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) May 31, 2021

Bob Homan van ING adviseert dus o.a. grondstoffenbedrijven en banken

De prijzen van veel #grondstoffen stijgen hard. Zou je erin moeten beleggen om je portefeuille te beschermen tegen #inflatie? Kijk wat Bob Homan erover heeft te zeggen in @RTLZ Voorbeurs. https://t.co/DTPQ0KqU2t — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) June 1, 2021

ESG-regulering: Te veel E, te weinig S en G

Europese ESG-fondsen stellen vooral het milieu centraal. De Europese Commissie heeft daaraan bijgedragen door te vergeten om ook de S van sociaal en de G van behoorlijk bestuur te promoten, schrijft Detlef Glow in zijn nieuwste column.

Beleggen is vooruitzien

Dit zijn de tien grootste bedrijven in .... 2035.

Jeroen Blokland komt met een waarschuwing

Danger ahead?



The real #earnings #yield on the S&P 500 has turned negative, something that did not bode well historically.https://t.co/Ymgu7eUSdM



If you wish to receive the Daily Insight by mail, please sign up here https://t.co/47UkUxDLoC pic.twitter.com/mwjoq7jx90 — jeroen blokland (@jsblokland) May 31, 2021

Beleggen in woningen is binnenkort verboden

Beleggers mogen in verschillende grote steden straks geen huizen meer kopen om daarna te verhuren. De steden willen deze opkoopbescherming invoeren voor populaire wijken. Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem willen begin 2022 al een beleggersverbod invoeren.

Elektrisch rijden is helemaal niet goed voor het milieu

Wetenschappers hebben niet goed gerekend. Interessant verhaal.

Het gaat de goede energiekant op

Er is nog een hele weg te gaan.

In 2020 was 11,1% van het totale energieverbruik in Nederland afkomstig uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, wind en zon. In 2019 was dit nog 8,8 procent. https://t.co/8YYzWbQtpf pic.twitter.com/fK7hTto8mv — CBS (@statistiekcbs) May 31, 2021

Steunpakketten afbouwen een slecht idee?

Econoom Nora Neuteboom bij ABN AMRO ziet dat anders.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.