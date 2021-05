Must read: Big oli in big trouble?

Must read

Menselijke ervaring en slimme data-analyse betalen zich uit

"2020 was een van de beste jaren ooit.” Voor Siu-Keen Chan en Jan Kvapil van het multi-assetteam van NN IP was het winnen van de Lipper Fund Award voor het mixfonds NN Dynamic Mix III niet de enige fondsprijs die dit jaar in de wacht werd gesleept. "De combinatie van brute rekenkracht en menselijke ervaring is goud.”

Big oil in big trouble?

Aandeelhouders roeren zich voor het klimaat. Op den duur kan vergroeningsdruk juist winst opleveren. Lees de uitgebreide analyse van RTL Z.

"Er zit iets niet lekker aan dit vonnis", aldus de interviewer. Eens. Het heeft er de schijn van dat de rechter hier op de stoel van de politiek gaat zitten. Dat zou niet goed zijn. https://t.co/Jj7hPOxL32 — lex hoogduin (@lexhoogduin) May 30, 2021

Invesco: Gebruik correcties om tech bij te kopen

Dat technologieaandelen dit jaar minder goed presteren, biedt extra kansen voor beleggers, want het is een kwestie van tijd totdat tech weer de lead neemt, oordeelt Kristina Hooper van Invesco. Martine Hafkamp deelt de mening van Hooper.

Hoge Amerikaanse inflatie toch tijdelijk?

Data shows that the spike in US #inflation is largely explained by a small number of items (used cars, hotels and air fares). pic.twitter.com/OZdZNgc5yn — jeroen blokland (@jsblokland) May 30, 2021

Hoge Amerikaanse schuld is het probleem niet

Capital Group geeft vier redenen waarom de Amerikaanse schuld niet uit de hand zal lopen.

Ook Nederlands begrotingstekort loopt enorm op

Volgend jaar komt het begrotingstekort waarschijnlijk uit op meer dan 60 miljard euro. Het tekort bedraagt 7,5 procent van het BBP. Dat percentage is sinds 1995 niet meer zo hoog geweest. Het goede nieuws is wel dat de overheidsschuld dit jaar uitkomt op slechts 60 procent van het BBP en weer kan dalen.

Beleggen is geduld hebben en fouten vermijden

Wijlen Peter Lynch legde het in een interview van 30 jaar geleden nog maar eens uit wat goed beleggen is. Hoofdschuddend: "People are very careful with their money. When they buy a refrigerator, they do some work. When they buy an apartment or rent an apartment, they’re careful. For some reason, when it comes to stocks, they just go coo-coo. They don’t do any work at all." Lees ook de column van Larry Swedroe over hetzelfde onderwerp.



7 lessen van de Wolf of Wall Street

Jordan Belfort's legendarische verhaal biedt volgens Morningstar lessen die kunnen voorkomen dat particulieren, rijk en arm, in handen vallen van oplichters.

Woningtekort valt dus mee

Dan moet er iets anders zijn dat de prijzen aanjaagt.

Het tekort aan woningen is historisch gezien niet hoog. Begin 2021 waren er voor iedere 100 woningen 101,2 huishoudens. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. pic.twitter.com/hGfAeyzwQm — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) May 28, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.