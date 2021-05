Must read: Inflatie, inflatie, inflatie

Must read

High inflation blues

Monetair econoom Edin Mujagic ziet grote overeenkomsten tussen nu en 50 jaar geleden, het startpunt van een hardnekkige inflatiegolf.

Inflatie is waarschijn wél een blijvertje

Inflation: higher for longer



With #inflation running above target for quite some time, taper talk and upward pressure on US bond yields will likely persist.https://t.co/BVNqqEHFgQ



— jeroen blokland (@jsblokland) May 27, 2021

De inflatiesignalen staan op rood

De prijzen in de industrie stijgen met 12%.

Dat is simpel veel en zal ook in de inflatie terecht komen. pic.twitter.com/chIW79NN49 — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 28, 2021

Commodities blijven gevraagd

Geen beleggingscategorie presteerde in het eerste kwartaal beter dan grondstoffen. Hoe verder? Eelco Ubbels van Alpha Research pakte de beleggingsrapporten erbij.

Wild swings in commodities markets are here to stay amid Chinese government moves to curb prices https://t.co/hUHyO9lJyJ#OOTT #METL #OATT — Helen Robertson (@HelenCRobertson) May 27, 2021

Koperprijs zal verdubbelen in prijs

"Een stijgende vraag naar koper als gevolg van de verschuiving naar een groene economie en een achterblijvende productie van het metaal leiden tot een structureel tekort en een verdubbeling van de koperprijs naar $18.000 tot $20.000 per ton," aldus het Franse Amundi. Hier is het verhaal.

Waardeboot heeft nog plek zat aan boord

Is de waardeboot uitgevaren? De recente sterke prestaties van #waardeaandelen hebben veel #beleggers ertoe aangezet zich af te vragen of ze de boot niet hebben gemist. Lees hier waarom dat volgens ons niet het geval hoeft te zijn: https://t.co/MJheHLaX6H#waardebeleggen pic.twitter.com/iPVVHGXQBO — SchrodersNL (@SchrodersNL) May 24, 2021

Wat zijn E, S en G afzonderlijk waard?

Op de korte termijn is de G van goed bestuur de belangrijkste factor voor een hoog duurzaam rendement. Op de lange termijn zijn de E (milieu) en S (sociale verantwoordelijkheid) minstens zo belangrijk, aldus onderzoek.

Geen oorlog, wel concurrentie

Biden wil handelsoorlog met China beëindigen.

The U.S.-China rivalry could be constructive, doesn't have to end in conflict, expert says https://t.co/H3ObuCGojy — CNBC (@CNBC) May 28, 2021

Hedgefondsen beheren inmiddels meer dan 4 biljoen dollar

En dat is een record. De slimste beleggers van het universum zijn het jaar goed begonnen.

Pas op met SPAC's

Beleggers in de SPAC van Bill Ackman zijn het wachten op een investeringsbeslissing moe.

Britse beurs is klaar voor de start

Lees ook: Het is klein, Brits en klaar voor een inhaalslag.

A fully-vaccinated Nick Train has expressed excitement about the stronger performance of the UK stock market this year, reversing a trend of years of lagging global indices. Read more @fundfanatic https://t.co/B2Ke1ALnVH — Citywire (@Citywire) May 27, 2021

Actieve fondsen zijn geen ETF's

Het is daarom toch geen goed idee om actieve fondsen om te bouwen tot ETF's. Heldere en diepgaande analyse.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.