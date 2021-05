Must read: oliesector staat op kruispunt

Must read

Dividend blijft king

Portfoliomanagers Sam Witherow en Helge Skibeli van het prijswinnende Global Dividend Fund van JP Morgan verwachten de sterke prestaties van hun fonds te kunnen voortzetten. Dat dividendaandelen nu relatief goedkoop zijn en dividenduitkeringen sterk zullen groeien, zijn de aangewezen aanjagers.

De oliesector begeeft zich door energietransitie in onbekende wateren

Waar gaat het heen met de grote olie- en gasbedrijven nu de energietransitie steeds meer vaart krijgt? Dat is de vraag die centraal staat in een artikel van het Amerikaanse beleggersmagazine Barron’s. Cor Wijtvliet verwacht (tot zijn spijt) niet dat oliemajors de bakens snel verzetten.

De vijf grote oliemaatschappijen op een rij.

Alles in euro's en inclusief ontvangen dividend. pic.twitter.com/gERIffX9IZ — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 27, 2021

Janus Henderson verhoogt dividendverwachting

Janus Henderson Investors stelt zijn wereldwijde dividendprognose voor 2021 verder naar boven bij. Het verwacht nu dat er dit jaar 1,36 biljoen dollar wordt uitgekeerd, een nominale stijging van 8,4%. Mijnbouwers, nutsbedrijven, farmaceuten en banken trekken vooralsnog de kar.

Goud maakt indrukwekkende inhaalslag

#Gold back above USD 1,900, first time since early January. pic.twitter.com/tSJz568Wrl — jeroen blokland (@jsblokland) May 26, 2021

Obligatiebeleggers gaan het moeilijk krijgen

John Rekenthaler van Morningstar: "If equities’ prospects are mixed, they at least surpass those of bonds. Should inflation revert to the mean, stock prices will suffer, but after a while companies will compensate by increasing their prices, just as they did through the 1970s and 1980s. No such luck for government bonds, which have shed the margin of safety they possessed in 1980. If inflation resurfaces, they will be blitzed. Even if not, they will likely trail equities, probably by a large amount." Diepgaande analyse.

Europese junk biedt beste kansen

Schroders maakt zich hard voor Europese high yield bedrijfsobligaties. De Britse vermogensbeheerder geeft vijf redenen waarom dit minst kredietwaardige segment van de obligatiemarkt ook dit jaar goed zal presteren. Inflatie? No worries.

Chinese bedrijven voelen hoge grondstoffenprijzen

China is growing more worried about how surging commodity prices will affect business profits https://t.co/DxbS7qHW00 — CNBC (@CNBC) May 27, 2021

Na de grote financiële crisis ging het mis met hedgefondsen

Dat wil niet zeggen dat hedgefondsen niet langer gekocht moeten worden. Institutional investor: “Hedge funds in aggregate may not be able to achieve the same level of success going forward that fueled their rise in the mid 1990s to the mid 2000s,” they wrote in the paper. “However, since we find that hedge funds constitute a reliable diversifying vehicle throughout our sample, more risk averse investors can continue to justify a modest allocation to alternatives like hedge funds for their diversification benefit.” Hier is het verhaal.

Bloedhete huizenmarkt

Ja, dat is wel degelijk ook het gevolg van een tekort aan woningen, schrijft Rabo-econoom Carola de Groot in een heldere column.

Zwitserse horlogemakers blij

Swiss watch exports are returning to pre-pandemic levels boosted by demand in China and the U.S. https://t.co/lUBlL8rtJj — Bloomberg Economics (@economics) May 27, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.