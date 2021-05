Must read: Tech is back

Must read

Cut the losers

Vermogensbeheerder Auréus groeit flink en meldt zich nu ook aan het front als succesvolle aanbieder van beleggingsfondsen. Het is niet onopgemerkt. Auréus is dit jaar winnaar van de Refinitiv Lipper Group Award Mixed Assets Small.

Gebruik smartphone verandert beurshandel

Larry Swedroe: "Smartphones appear to foster investment biases such as investing in more volatile stocks, and lottery-type and hot stocks." Ofwel, beleggen met de mobiel zet meer aan tot gokken. Sterk verhaal.

U wil beter spreiden?

Koop dan aandelen van nutsbedrijven, aldus Morningstar US. Dat geldt ook grappig genoeg voor Japanse aandelen.

Emotie zit belegger tegen

Dat verklaart waarom bij sterke koersuitslagen veel sneller verkocht wordt. Interessant verhaal van Joachim Klement.

Financiële sector moet biodiversiteit steunen

De achteruitgang van de biodiversiteit vormt een groot gevaar voor de economie. De financiële sector moet volgens BNP Paribas AM zijn verantwoordelijkheid nemen door te investeren in groene oplossingen.

Ai, iedereen is positief

Short interest in US stocks remains near a two-decade low, making the market vulnerable to downside gaps.



Source: @ISABELNET_SA, @GoldmanSachs pic.twitter.com/KXuvYs2FVe — (((The Daily Shot))) (@SoberLook) May 25, 2021

Tech is back

Dat is volgens Jan-Willem Nijkamp ook logisch, want de grote inflatievrees is weer geweken. "Het scenario van de centrale banken dat deze prijsstijgingen grotendeels te wijten zijn aan kortstondige bottlenecks in de economie als gevolg van het onverwacht snelle herstel na de crisis lijkt dichter bij de waarheid dan de vrees voor een gierend uit de hand lopende inflatie."

ECB Executive Board Member Fabio Panetta says he sees no signs of sustained inflation pressures https://t.co/gD1PIxqRgk — Bloomberg Markets (@markets) May 26, 2021

Om short te gaan?

Ook hedgefondsen ontdekken de wondere wereld van crypto's.

Half of traditional hedge funds considering crypto investments, report finds



47% of traditional hedge fund managers are investing or considering investing in cryptocurrencies, a report by the Alternative Investment Management Association has found.https://t.co/pKqYiwlZS1 pic.twitter.com/9vqmxBCWtH — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) May 25, 2021

BlackRock pakt door

BlackRock deed afgelopen maand in Europa hele goede zaken. Het verkocht in zijn eentje evenveel fondsen (actief en vooral passief) als de nummers 2, 3, 4 en 5 samen.

Wat betreft de recente sterke stijging van grondstofenprijzen

Grondstoffenindices hebben tussen 1990 en 2020 geen enkele winst geboekt.

De huidige huizenmarktgekte is niet beperkt tot Nederland

The housing boom continues with US Home Prices hitting all-time highs again, up 13% over the past year. This is the highest rate of increase since 2005. pic.twitter.com/xczUrKj6wI — Charlie Bilello (@charliebilello) May 25, 2021

Wat vliegt daar?

De eerste 50 bestellingen voor een Nederlandse vliegende auto zijn geplaatst. Krijgt Daf een opvolger in de lucht? RTL Z, kom er maar in.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert de passieve portefeuille wel heel sterk.