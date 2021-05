Must read: speculatie is van alle tijden

Must read

Het is klein, Brits en klaar voor een inhaalslag

De Belgische private investeringsvennootschap Janbelco heeft sinds augustus 2019 een Nederlandse dochter, ook Janbelco geheten. Dit fonds belegt vooral in kleine ondergewaardeerde Britse aandelen. De sporen die Brexit en corona hebben achtergelaten, maken verantwoordelijk fondsbeheerder en oprichter Ludo Jansen nog optimistischer dan hij al was.

Prijskracht, een cruciale factor

Volgens Sander Zondag, beheerder van het OBAM-fonds, zullen beleggers, die hun aandelen selecteren op basis van prijskracht van een product of service over langetermijnrendement geen klagen hebben. “Sterke merkbedrijven doen het op de lange termijn vrijwel altijd beter dan het indexgemiddelde.”

Lopen alleen de inflatie, waarderingen en begrotingstekorten op?

Ik lees dat er in de US zo'n superwinstherstel is, maar alles je het allemaal in euro's zet valt dat best wel mee. Sterker nog in Europa en in de US zijn de winsten met 3% gestegen sinds begin 2020. pic.twitter.com/He76NBJMai — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 24, 2021

Terug naar 2000?

De aandelenkoersen zijn in het afgelopen jaar hard gestegen. Terecht? Citywire legde de kwestie voor aan vijf cio's van evenveel asset managers.

Speculatie is van alle tijden

En dat liep meestal slecht af. Prachtig vormgegeven artikel over de geschiedenis van Times of Fraud, Mania & Chicanery. Er zijn wat linkjes met nu.

Europese Green Deal biedt kansen

Waarom Europa's ambitieuze nieuwe klimaatdoelstelling zal helpen om koolstofneutraal te worden en investeringen in de schone energie-industrie te stimuleren. https://t.co/kdFGjh0O9d pic.twitter.com/gS2xakiTBP — Pictet Asset Management Nederland (@PictetAM_NL) May 18, 2021

Van fonds naar ETF

Waarom zetten niet meer fondshuizen hun fondsen om in gelijksoortige ETF's?

77 miljard euro extra gespaard

In het coronajaar 2020 zijn Nederlanders gemiddeld een stuk rijker geworden. Diegenen die hun baan hielden, konden meer sparen omdat er minder mogelijkheden waren om geld uit te geven. Dat gebeurde dan ook massaal, tekent RTL Z op.

Natixis IM: aandelen opkomende markten blijven underperformen

De groei van de Chinese economie vlakt in de tweede helft van het jaar af, waardoor de recente underperformance van aandelen uit opkomende markten waarschijnlijk zal voortduren.

Bitcoin: trendy is the last stage before tacky

De koers van bitcoin zat de afgelopen twee weken in een achtbaan, met een hoogtepunt van bijna 60.000 dollar en een dieptepunt van rond de 30.000 dollar. Inmiddels is de koers onder de 40.000 dollar gezakt en vragen veel mensen zich af wat de toekomst brengt: hoger of lager.

Crypto winter? After rising a whopping 10-fold since June last year to almost USD 2.5 trillion, the total market cap has crashed by almost 50% to 1.3 trillion USD. pic.twitter.com/AWtqNP5sVS — jeroen blokland (@jsblokland) May 23, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert vooral de passieve portefeuille heel sterk.