Must read: Nieuwe beleggers nemen meer risico's

Plus: Prijskracht is de cruciale beleggingsfactor, New Economy in China en Brazilië, China is klaar met bitcoin, en veel meer.

Prijskracht, een cruciale factor

Volgens Sander Zondag, beheerder van het OBAM-fonds, zullen beleggers, die hun aandelen selecteren op basis van prijskracht van een product of service, over langetermijnrendement weinig te klagen hebben. “Sterke merkbedrijven doen het op de lange termijn vrijwel altijd beter dan het indexgemiddelde.”

Nieuwe beleggers houden wel van een gokje

De groep Nederlanders die zich vorig jaar voor het eerst op de financiële markten begaf, wordt alleen maar groter. En de risico's die ze nemen ook. RTL Z bericht.

Wereldwijde coronaschade?

Rabobank rekende alles door. Bizar veel grafieken vertellen het verhaal.

Dit adviseren de beleggingshuizen

Kempen raapt ondergewaardeerd Europees vastgoed op, Amundi bouwt risico af, reflatie is volgens Natixis IM vooral goed voor waarde-aandelen, UBS AM belegt liever niet in China, Robeco is voorzichtig met credits, en meer opinies.

New Economy, made in China

In zaken als duurzame energie, robotisering, digitalisering en allerlei medische doorbraken spreekt het snel groeiende China een danig woordje mee, of loopt het al duidelijk voorop. Voor het Franse beleggingshuis Carmignac reden een speciaal fonds te lanceren.

Schroders ziet juist New Economy-kansen in Brazilië

Amerikaanse economie draait prima

Sterke quotes van superbelegger Lou Simpson

Zoals: "We are sort of the polar opposites of a lot of investors. We do a lot of thinking and not a lot of acting. A lot of investors do a lot of acting, and not a lot of thinking." Lezen!

Het gelijk van de centrale banken?

Na een jaar waarin de wereld grotendeels op slot zat om de verspreiding van het virus in te kunnen dammen zal de economie naar verwachting weer sterk gaan groeien. In de Verenigde Staten groeide de economie in het eerste kwartaal al met 6,4% terwijl deze in Europa nog licht kromp. Maar ook in Europa wordt voor de rest van het jaar een stevige groei verwacht. Aldus Belegger.nl.

China is klaar met bitcoin. Wie volgt?

Dit is greenwashing

Joeri de Wilde van Triodos hekelt in een column de duurzame praatjes van andere banken: "Groene campagneslogans, gelikte duurzaamheidswebsites en met veel bombarie aangekondigde beleidswijzigingen zijn vaak dus niet meer dan een met zorg aangebrachte, nauwelijks van echt te onderscheiden plaksnor."

Lagere werkloosheidsuitkeringen zijn geen goed idee

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed. Onderwijl presteert vooral de passieve portefeuille heel sterk.