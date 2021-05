Must read: De crisis is alweer voorbij

Must read

Drie hedges tegen inflatie

Pimco durft geen exacte inflatievoorspellingen voor de lange termijn te doen, maar acht de kans wel heel groot dat de inflatie de komende 10 jaar hoger zal zijn dan de afgelopen 10 jaar. "Beleggers zijn daar onvoldoende op voorbereid."

De crisis is alweer voorbij

ABN AMRO ziet voor de Nederlandse economie tal van groene seinen.

We hebben wel snel een nieuwe regering nodig

Opinie | Sinds de verkiezingen is Den Haag vooral druk met zichzelf, terwijl er hele urgente problemen wachten op een oplossing, schrijft @WimarBolhuis https://t.co/VFNLjRO1gk pic.twitter.com/5q3dJEVIW6 — RTL Z (@RTLZ) May 21, 2021

Fed verkrapt al einde dit jaar?

It's increasingly likely that the Fed will begin tapering by the end of this year. The conditions are right for a tantrum in emerging markets https://t.co/nPJSVbaGcK via @bopinion — Daniel Moss (@Moss_Eco) May 20, 2021

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Kempen raapt ondergewaardeerd Europees vastgoed op, Amundi bouwt risico af, reflatie is volgens Natixis IM vooral goed voor waarde-aandelen, UBS AM belegt liever niet in China, Robeco is voorzichtig met credits, en meer opinies.

Ook Pictet bouwt risico's af

Het is pas mei, maar de wereldwijde aandelenmarkten staan al op het verwachte niveau voor 2021. Het herstel van de economie gaat inmiddels wel iets minder snel dan in het eerste deel van dit jaar. Lees meer: https://t.co/nNZil6XPri#Beleggen2021 #Beursbarometer #PictetAMNL pic.twitter.com/JyCenEvQBc — Pictet Asset Management Nederland (@PictetAM_NL) May 7, 2021

Recordprijsstijging in april op droogkokende woningmarkt

Bestaande koopwoningen waren afgelopen maand maar liefst 11,5 procent duurder dan in april vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster. Dat de grootste prijsstijging in bijna 20 jaar tijd.

Is real estate in a #bubble? Dutch house prices rose a whopping 11.5% YoY in April. pic.twitter.com/6dY6gqZUga — jeroen blokland (@jsblokland) May 21, 2021

Schoenmaker, blijf....

Longread over Amerikaanse telecombedrijven die dure uitstapjes maakten naar andere markten en vervolgens de deksel op de neus kregen.

Lesje bewustwording voor onervaren (crypto)beleggers

Ben Carlson: "In some ways, immediate success in the markets is one of the worst things that can happen to new traders. It sets you up for bigger failure down the road if you lack the necessary self-awareness to understand the market can be a humbling place." Goede column.

Verlies is verlies

"Financieel verlies veroorzaakt dezelfde fysieke pijn als liefdesverdriet", aldus neuropsycholoog Erik Scherder.

Bitcoin is een risicovol blijvertje

The future of the Bitcoin is very uncertain. It will probably not be very successful as a means of payment, as it is too unstable, too slow and too opaque. However, the Bitcoin could survive in the long run as a high risk asset class. #RaboResearch https://t.co/HXiAB6rjRM — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) May 11, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.