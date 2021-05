Must read: gaat de Fed taperen?

Must read

De ontembare kracht van disruptie

PGIM is een van de grootste asset managers in de wereld, met meer dan $1 biljoen onder beheer, maar hier nog relatief onbekend. Daar komt verandering in, doordat PGIM doet wat beleggers het meeste aanspreekt: uitstekende rendementen boeken.

Hoezo gaat inflatie aandelenkoersen raken!

"You can’t talk about inflation without talking about earnings. Or wages. Or interest rates. Or fiscal policy or monetary policy. Or the pace of innovation. Or valuation. Or sentiment." Lezen dat verhaal.

Cash is trash

Assetmanagers moeten momenteel weinig van cash hebben. Die conclusie trekt Eelco Ubbels van Alpha Research na het doorspitten van zestig beleggingsrapporten.

Sectorrotatie gaat nog even door

Waarde-aandelen hebben sinds november vorig jaar een indrukwekkende inhaalslag gemaakt ten opzichte van groeiaandelen. Volgens T. Rowe Price is er nog ruimte voor meer groei van waarde-aandelen. "Stijgend dividend is goud waard."

Obligaties bieden niet langer veiligheid

Is een absolute return-strategie de oplossing?

Bonds haven't been this useless as a hedge to stocks since 1999 https://t.co/CW6J37YHN8 — Bloomberg Markets (@markets) May 20, 2021

Loopt de bullmarkt ten einde?

Let op deze 3 sectoren.

Wat tijdschriftcovers vertellen over de beurs

Beleggen is eigenlijk reuze simpel: Doe precies het tegenovergestelde van de boodschap die een tijdschriftcover uitdraagt. Leuk artikel.

Gaat de Fed bewegen?

Daar lijkt het wel op. Het nieuwe hoofdthema na inflatie zal waarschijnlijk taperen worden. Lees het verhaal van Jeroen Blokland van Robeco.

10-year US Treasury Yield up to 1.68% as some #FederalReserve officials signaled they'd be open discuss tapering 'at some some point in upcoming meeting'. pic.twitter.com/Fi0BK7pYar — jeroen blokland (@jsblokland) May 19, 2021

De consument gaat helemaal los deze zomer

Joshua Brown legt uit waarom.

Wat betreft beleggen in crypto's

Lees ook: Waarom Optimix niets van crypto's moet hebben.

#BTC zet een flinke stap terug vandaag. Goede raad: als u er gisteren en vandaag niet van kan slapen, verkoop dan en beschouw het een levensles:

1. Spreid uw vermogen

2. Neem alleen risico's die uw nachtrust nooit kunnen verstoren

3. Luister veel naar tegengestelde opinies pic.twitter.com/jaVcnpVa34 — Geert Noels (@GeertNoels) May 19, 2021

Huizenmarkt kookt droog

Op de huizenmarkt gaat het er al lang niet meer normaal aan toe. Overbieden is de norm. Verhuisplannen worden uitgesteld. Wie nog wel zoekt, had nog nooit zo weinig te kiezen. RTL Z bespreekt de huizenmarkt met hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.

Meer vergunningen verleend voor nieuwbouw: 'Er is meer nodig' https://t.co/oIdTUewNUA pic.twitter.com/ykybfrv2dY — RTL Z (@RTLZ) May 20, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.