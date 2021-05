Must read: Volg de kudde!

Must read

Plus: Inflatie is geen probleem, waarde-aandelen presteren op den duur echt beter, beleggen in grondstoffen is link, en meer.

Nee, inflatie gaat het beursfeest niet verpesten

Inflatie is hét thema van beleggers, economen en centrale bankiers. De inflatie zal volgens Ralph Wessels de aankomende maanden waarschijnlijk nog verder stijgen. Toch verwacht hij geen structureel hogere inflatie, waardoor hij positief blijft over aandelen en ook voor obligaties kansen ziet.

Wat is het grootste risico nu?

Inflatie volgens de beleggers die meededen met de Bofa survey. pic.twitter.com/vmwxyU5bzO — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 19, 2021

Chill!

Jan-Willem Nijkamp: "Het zou zo maar kunnen dat na de publicatie van de kwartaalcijfers de beurzen een rustige, nieuwsluwe periode ingaan. Pas in juli volgen de resultaten over het tweede kwartaal. Tot die tijd zal het macronieuws – inflatie, rente – de markten beheersen. Wellicht ondergaan de beurzen een correctie-in-de-tijd. De winsten stijgen hard, maar de koersen komen nauwelijks van hun plaats. Niet de veronderstelde grote boze crash, maar de aandelen worden wel goedkoper. Beleggers krijgen hierdoor de tijd zich te positioneren voor de rest van het jaar. Haast is niet nodig." Goed verhaal.

Beleggers lopen graag achter de kudde aan:

Dus grondstoffen worden nu gekocht en techaandelen verkocht.



Iedereen wil commodities.

Waarom is dat altijd nadat koersen heel hard gestegen zijn? pic.twitter.com/VSLJsu8BVN — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 19, 2021

Pas op met beleggen in grondstoffen!

Column: Angst regeert in grondstofmarkten



Angst heeft veel invloed op de richting van prijzen in grondstofmarkten. De enige reddingsboei hierbij is om in het achterhoofd te houden dat angst een heel slechte raadgever is.https://t.co/gUqdAGn1jI pic.twitter.com/JnGsA5cVq2 — Casper Burgering (@CasperBurgering) May 17, 2021

Waardefactor bewijst blijvend dienst

Op de lange termijn doen waarde-aandelen het nog altijd beter. Ondanks de laatste tien gloriejaren van tech. Dat wijst onderzoek uit.

Chiptekort wordt erger

Shortages in the semiconductor industry, which have already slammed automakers and consumer electronics companies, are getting even worse, complicating the global economy’s recovery from the coronavirus pandemic https://t.co/nT1B1Vg6NW pic.twitter.com/VrhLZmRoru — Bloomberg Markets (@markets) May 19, 2021

Absolute return is een absolute must

BNP Paribas-analist Satya Chakravartry pleit voor een absolute return-strategie nu obligaties hun waarde grotendeels hebben verloren als een betrouwbare vaste inkomstenbron en aandelenhedge.

Het belang van beleggingstijl en benchmark

Groeiaandelen behaalden afgelopen jaar een uitzonderlijke outperformance ten opzichte van waarde-aandelen. Dit maakte eens te meer duidelijk dat de fondskeuze voor een beleggingsstijl enorm belangrijk kan zijn voor het uiteindelijke rendement. Belangrijk is ook dat de prestaties van een gekozen fonds worden vergeleken met de meest relevante stijlbenchmark, zegt Ronald van Genderen van Morningstar.

Wie kopen er nog tabaksaandelen?

Ook dat is onderzocht.

CBS legt uit

Waarom zit de ontwikkeling van de huizenprijzen niet in de inflatiecijfers?

Relatief hard geraakt

Nederlandse banken betaalden al 4,2 miljard rente aan ECB. RTL Z heeft het verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.