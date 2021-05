Must read: Een dreigend tekort aan van alles

Must read

Opkomende markten: Meer keuze biedt meer kansen

Columbia Threadneedle Investments won dit jaar de prestigieuze Refinitiv Lipper Group Award Equities Large. Het beleggingshuis heeft deze prijs mede te danken aan de sterke prestaties van zijn opkomende marktenfondsen. Het beste moet volgens fondsmanager Krishan Selva nog komen.

Pictet neemt winst op aandelen

Pictet AM verlaagt het aandelenadvies. De groeicyclus is bijna over zijn hoogtepunt heen. Minder stimulantia van centrale banken zullen de beurzen omlaag duwen. Onderwijl zijn aandelen priced for perfection. Tegenvallers worden niet getolereerd.

Daar gaat de zilverprijs

Lees ook: Alles zit goud en zilver mee.

The price of #silver is back above USD 28...again. pic.twitter.com/WpIlEF3Lzb — jeroen blokland (@jsblokland) May 17, 2021

Opeens heeft de wereld een tekort aan alles

Een jaar geleden waren het de consumenten die aan het hamsteren sloegen, maar nu de wereldeconomie aan de vooravond van herstel staat, zijn het de bedrijven die in paniek raken en extra voorraden inslaan, aldus Belegger.nl.

Ook Ewout van Schaick van NN IP ontdekt overal bottlenecks die de inflatie flink omhoog kunnen jagen.

Wat gaat er mis in Japan?

OUCH! #Japan 1Q GDP dropped-5.1% on an annualized basis, way more than estimated -4.5%. pic.twitter.com/4O3zBkyfvZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 17, 2021

In de VS zoeken meer particulieren menselijke financiële hulp,

die de online beleggingsplatforms niet kunnen bieden. “While many can invest on their own, how those investments tie to their ability to achieve goals, are weaved into tax and estate planning, and pair with proper risk management tools are important considerations not yet handled in concert on digital platforms.” Ofwel, ook in de hippe digitale wereld blijven mensen nodig.

Duurzaamheidsthema bereikt ook valutahandel

Sustainable finance scramble reaches currency derivatives market https://t.co/SXyArsHl4O pic.twitter.com/g8iieUciyB — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2021

Krijgen we ooit nog een echte recessie?

"Stability breeds instability and risk-taking will likely increase because of the government’s actions during the pandemic. If you know the government is going to take the possibility of depressions and severe recessions off the table, why would you wait for severely distressed prices that may never show up?" Interessant verhaal.

Coronacrisis pakt goed uit voor meeste bedrijven

De coronacrisis was zo slecht nog niet voor de meeste bedrijven. Doordat ze probleemloos hun prijzen konden opschroeven gingen de winstmarges omhoog. "De consument was niet zo prijsbewust de afgelopen tijd", zegt onderzoeker Jos Eeland van prijsstrategiebureau Simon Kucher in een artikel van RTL Z. Het CBS meldt een krimp van de Nederlandse economie van 0,5% in het eerste kwartaal van dit jaar.

CBS: NLse economie kromp in 1e kwartaal met 0,5% (kw op kw). Vooral door daling consumptie (oa door lockdown).

Maar we doen het nog steeds beter dan omringende landen. pic.twitter.com/yal4Vr4A6L — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) May 18, 2021

Europese ETF-belegger ontvlucht Azië

April was een goede maand voor de Europese aanbieders van ETF's. Vooral voor die ene partij, die 60% van de totale ETF-verkoop voor z'n rekening nam. Wat kochten Europese ETF-beleggers? Wat ging er de deur uit?

Liever geen bitcoin

"Wat wij bij Fintessa überhaupt van crypto’s vinden? Nou, zo lang niemand ons fatsoenlijk kan uitleggen wat een cryptomunt waard hoort te zijn, behalve dan dat een enorme (ongefundeerde) vraag de koers omhoog jaagt, blijven wij liever aan de zijlijn staan." Lees de column van Martine Hafkamp. Overigens geeft ook Optimix in een degelijke analyse een negatief koopadvies af voor bitcoin en andere crypto's. Dat één meneer de prijs op en neer kan laten stuiteren, wijst niet op een serieuze belegging.

Elon Musk can reliably move the prices of Bitcoin and Dogecoin, for profit or just for fun https://t.co/dpINN8QZJF — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.