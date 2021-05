Must read: Angst is een slechte raadgever

Must read

Bottlenecks drijven prijzen en beursvolatiliteit op

Arbeidsschaarste, chiptekort en hoge grondstoffenprijzen jagen de inflatie op. Beleggers worden er maar nerveus van. Volgens Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen bij NN IP, zal de beursvolatiliteit de komende maanden hoog blijven.

Ruim baan voor cyclische aandelen

Nuveen-analist Brian Nick raadt beleggers aan aandelen te kopen in bedrijven die profiteren van een hoge groei in de VS. Over een snel verkrappende Fed hoeft niemand zich zorgen te maken. "De eerste renteverhoging komt pas in 2023."

Obligaties en aandelen bewegen dezelfde kant uit

Dat is natuurlijk niet zo goed voor de portefeuillespreiding.

The correlation between #equities and #bonds turned positive. Now what? Find out in today's sketch: https://t.co/I0sxCwlbbc



If you wish to receive my Daily Sketch by mail, please sign up here https://t.co/47UkUxDLoC pic.twitter.com/Liqf938AMv — jeroen blokland (@jsblokland) May 17, 2021

Greenwashing blijft reuze eenvoudig

Sustainability must be measured—or claims of greenwashing will be hard to dispel https://t.co/j3HotXYLxz — FORTUNE (@FortuneMagazine) May 17, 2021

Angst is een slechte raadgever

Martine Hafkamp is niet bang voor inflatie: "Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13% uitmaken van de consumentenbestedingen." Opbeurende column.

ICYMI! The stronger than expected rise in US #inflation is driven by a small number of #CPI components. chart by @bespokeinvest pic.twitter.com/mmjuJbda2M — jeroen blokland (@jsblokland) May 16, 2021

Ervaren bankers verlaten massaal Londen

The number of senior European bankers at major banks in London has plunged by almost a third since 2016 https://t.co/1bz2Lm1qpn — Financial News (@FinancialNews) May 17, 2021

Beste belegger, heeft u een plan?

"If you’re riding a big winner, you need to have a game plan. Even if the plan is to hold, fine, that’s a plan. But you can’t have success when you’re stock is cut in half and you’re not sure whether to sell it all or buy some more." Michael Batnick houdt beleggers weer eens scherp. Of, zoals Corné van Zeijl het verwoordt:

Wat jij ook van Bitcoin denkt, je leert er veel van.

Emotie versus positie.

Goed beleggen is vooral een kwestie van verstandig omgaan met je positie.

Mijn tip, schrijf op wat je denkt en voelt. Op de weg omhoog en naar beneden. Deze lessen zijn waardevol voor later. pic.twitter.com/LQufzQhrF5 — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 17, 2021

Musk tweet bitcoin omlaag

Bitcoin een serieuze belegging? Voor de tweede keer in één week tijd kelderde de koers van de Bitcoin door een tweet van Tesla-ceo Elon Musk. "Inderdaad", twitterde Musk als reactie op iemand die suggereerde dat Tesla het vermogen in Bitcoins beter af kan stoten. De koers van de Bitcoin daalde naar het laagste punt sinds februari. Lees ook: Optimix moet niets van crypto's hebben.

Je geleveragede bitcoin wallet na zoveelste cryptotweet Musk ???????? pic.twitter.com/vXF0aknGbk — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 17, 2021

Coronacrisis is niet voor iedereen (snel) voorbij

De #belastingschuld van € 16 miljard die bij ruim 10% bedrijven tijdens de #COVID19 #lockdown is ontstaan, drukt voor specifieke groepen komende maanden fors op het resultaat. De branches die door de overheidsmaatregelen gesloten zijn, springen er uit.https://t.co/5VWO1GxMRm pic.twitter.com/vufd1cuxkS — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 17, 2021

Liever de schildpad dan de haas

"When I was younger, I loved following hot stocks of the moment like PENN and DKNG. But now as I get older, I find comfort in the boring tortoise companies, knowing full well that they are the ones that often end up lapping the tired hares in the end." Ofwel, saaie aandelen hebben ook wel wat. Ze geven in elk geval minder stress.

Mooie belegging

Bij het veilinghuis Christie's werd donderdag een schilderij van Pablo Picasso verkocht voor 85 miljoen euro. Ook werk van Vincent van Gogh en Piet Mondriaan werd voor een hoger bedrag dan verwacht afgehamerd. Kunst is niet langer iets 'omdat het moet', het is een investering voor de rijken, aldus RTL Z.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.