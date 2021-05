Must read: Niet bang voor inflatie

Must read

Optimix moet niets van crypto's hebben

Volgens Optimix hoort bitcoin (en andere crypto’s) niet thuis in een beleggingsportefeuille. Het is geen geld, biedt geen bescherming, beweegt te heftig, en is het tegendeel van duurzaam. Daarbij zijn de koersvooruitzichten ook nog eens heel slecht. Interessante analyse.

De mening van Rabobank

The future of the Bitcoin is very uncertain. It will probably not be very successful as a means of payment, as it is too unstable, too slow and too opaque. However, the Bitcoin could survive in the long run as a high risk asset class. #RaboResearch https://t.co/HXiAB6rjRM — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) May 11, 2021

Matthijs Bouman:

Zei iets over bitcoin. Dus vandaag mijn twitter weer vol fans die uitleggen dat ik er niets van snap etc.

Blijft een paradox: men is vol vertrouwen van dat crypto's fantastisch zijn, de toekomst van betalen en sparen, maar tegelijk zeer gevoelig voor wat anderen erover zeggen. — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) May 14, 2021

Inflatie maakt beleggers onterecht nerveus

Lees de geruststellende column van Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

ABN AMRO is ook niet bang voor inflatie

Wordt de angst voor inflatie bewaarheid?https://t.co/LIjWv4Zxof — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 12, 2021

De beste fondsen en fondsenhuizen van 2021

IEXProfs en Refinitiv presenteren de Refinitiv Lipper Fund Awards 2021. Alle winnaars van de prestigieuze fondsenprijzen op een rij en interviews met een aantal van de beste actieve managers van dit moment. Hoe kijken zij nu naar de markt?

Economische groei EM en DM bijna even groot

Nu de opkomende markten niet langer veel harder groeien dan volwassen markten verliezen aandelen opkomende markten een deel van hun aantrekkingskracht. Nou ja, volgens Jeroen Blokland van Robeco ligt het allemaal iets genuanceerder.

Blokland’s daily sketch: Brakes on emerging markets https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/7ThPZGF4aH — Robeco Asset Management (@Robeco) May 14, 2021

Zonnige zomer voor strandaandelen?

Deze zomer zullen in veel ontwikkelde landen de lockdowns worden versoepeld, waardoor de economische activiteit kan opleven. Maar zal de zon ook al voor de reis- en vrijetijdsbranche gaan doorbreken?

Amerikaanse aandelen zijn volgens alle maatstaven duur

Maar wie zoekt, vindt nog altijd koopwaardig spul.

De grote chipsoorlog

De miljarden vliegen in de chipsector in het rond. Met een investering van enkele honderden miljarden mengt Zuid-Korea zich in de strijd met onder meer China, Taiwan, de Verenigde Staten en Europa om de dominantie van de chiptechnologie. Wie wint?

Pictet AM gaat voor Chinese schuld

Internationale beleggers hebben relatief weinig Chinese obligaties in portefeuille. Pictet AM verwacht dat dit de komende jaren gaat veranderen. Voor beleggers die nu instappen, lonken aantrekkelijke rendementen bij een relatief laag risico en weinig correlatie.

Tesla verkoopt fors minder in China

Voor Tesla gaat er van alles mis in China. Als klap op de vuurpijl wordt het bedrijf bijna ingehaald door een Chinese concurrent. "De berichten zijn niet best. Dit kan leiden tot problemen." Meldt RTL Z.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.