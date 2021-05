Must read: inflatie-aandelen zijn niet de oplossing

Must read

CPB geeft brevet van onvermogen af

Het Centraal Planbureau wil dat Nederlandse burgers meer geld achter de hand hebben om tegenvallers op te vangen. De adviezen kunnen bij Marcel Tak op weinig instemming rekenen. "Allemaal leuk en aardig die maatregelen, maar het zal geen zoden aan de dijk zetten."

De beste fondsen en fondsenhuizen van 2021

IEXProfs en Refinitiv presenteren de Refinitiv Lipper Fund Awards 2021. Alle winnaars van de prestigieuze fondsenprijzen op een rij en interviews met een aantal van de beste actieve managers van dit moment. Hoe kijken zij nu naar de markt?

De 10-jaars staat weer boven nul

De Amerikaanse inflatiecijfers zorgen voor een hogere rente in de US en die trekt de Nederlandse obligatie rente weer boven de 0,00%.

Dat is lang geleden dat we die gezien hebben. Eventjes in maart 2020. pic.twitter.com/en3DAYQKxP — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 12, 2021

Raakt de glans van duurzaamheid af?

Daar lijkt het volgens Cor Wijtvliet op. "Sinds het begin van het jaar staan koersen van aandelen onder druk. Dat is te wijten aan een onzekere winstontwikkeling, vrees voor een stijgende rente en toenemende concurrentie."

Wijze lessen van David Swensen

"Swensen, who was the pioneer behind the “Yale model”, revolutionized how endowments and institutions invest their money by emphasizing asset allocation and taking on more equity risk. His ideas have been used by tens of thousands of institutions to generate higher returns for millions of beneficiaries over the past few decades." De man is kortelings overleden. Hij laat onder meer vier (niet al te originele) tips na. Ook John Rekenthaler van Morningstar voelt zich schatplichtig.

Koop vooral geen inflatie-aandelen

De beurswinnaars van 2020

zijn de verliezers van 2021.

Fijne inflatiebescherming. Not!

We just got one of the fastest inflation prints in years, and this is what Bitcoin is doing. Let that sink in for a second. pic.twitter.com/4qqp8gp9z6 — Joe Weisenthal (@TheStalwart) May 12, 2021

Obligaties nu nog meer uit de gratie

Van de 60 assetmanagers heeft nog maar 8% positieve verwachtingen van obligaties. De koopadviezen dalen ook nog eens over de hele linie. Zijn Chinese obligaties de oplossing. Pictet AM is enthousiast.

Voorbeeld Duitsland

Hoe groter de bank, hoe slechter. Interessant onderzoek.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.