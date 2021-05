Must read: Wat maakt een goede vermogensbeheerder?

Must read

De beste fondsen en fondsenhuizen van 2021

IEXProfs en Refinitiv presenteren de Refinitiv Lipper Fund Awards 2021. Alle winnaars van de prestigieuze fondsenprijzen op een rij en interviews met een aantal van de beste actieve managers van dit moment. Hoe kijken zij nu naar de markt?

Beleggers raken wat onzeker



The #VIX Index is up 35% in the last couple of days and back above 20! pic.twitter.com/XzkSSxpcQR — jeroen blokland (@jsblokland) May 11, 2021

Bang voor inflatie? Koop goud

Goud biedt volgens de niet geheel onafhankelijke branche-organisatie World Gold Council goede bescherming tegen inflatie in de breedste zin van het woord. Sinds eind maart is de goudprijs bijna 10% opgelopen.

Inflatie-angst is overtrokken

Krist Plaizier van Fintessa: "Nadat we met zijn allen onze opgespaarde centjes de komende maanden massaal hebben uitgegeven omdat dit weer kan, zullen de grotere trends van digitalisering en vergrijzing weer de overhand krijgen, zo is de verwachting. Bij deze trends hoort een lage inflatie."

Loongroei is (nog) niet het probleem

Sectoren die heropenen, zoals horeca en niet-essentiële winkels, dragen nu niet veel bij aan de loongroei. Maar op de wat langere termijn is er beter nieuws. https://t.co/nyus0YkEbA — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 12, 2021

Want Japan is een grondstoffenimporteur?

The 'dip' continues. #Japan's Nikkei Index down more than 5% in the last three trading days. pic.twitter.com/nD9LanqNBY — jeroen blokland (@jsblokland) May 12, 2021

Disclaimers worden niet gelezen

Als een fonds goede prestaties heeft neergezet, dan maakt het niet uit hoe groot de disclaimers zijn in advertenties die het fonds promoten. Ze worden niet gezien. Aandachtspuntje voor de AFM.

Wat maakt een goede vermogensbeheerder?

Er is een groot verschil tussen de vraag Wat is de beste beleggingsstrategie? en de vraag Wat is de juiste beleggingsstrategie voor een klant? Net als er een groot verschil bestaat tussen het beheren van geld en het managen van beleggers. Goed verhaal van Ben Carlson.

Spacs = spam?

Onderzoek wijst uit dat beleggen in een SPAC zelden goed uitpakt. "However, in a triumph of hype and hope over wisdom and experience, or perhaps a strong preference for lottery tickets, SPACs’ post-merger shareholders are footing the bill for sponsors and targets, and redeeming IPO-stage investors’ good fortune. And it has been a very expensive bill indeed!" Lees ook: Pas op met SPAC's.

Beleggen in water past in duurzaamheidstrend

De toenemende belangstelling voor beleggen in duurzaamheid en de mogelijke toekomstige schaarste trekt beleggers naar het zogeheten blauwe goud: water. Morningstar onderzoekt de mogelijkheden.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.