Must read: Is de beurs toch een casino?

Must read

Plus: Bedrijfsobligaties totaal uit de gratie, pensioenwet 1 jaar uitgesteld, markten in greep van inflatie, en meer.

Bedrijfsobligaties in het nauw

Vorig jaar waren assetmanager nog bijzonder positief over kredietwaardige bedrijfsobligaties (credits). Van dat positivisme is niet veel meer over, zo ontdekte Eelco Ubbels van Alpha Research toen hij de laatste beleggingsrapporten bestudeerde.

Veel leveren credits ook niet op

Real (inflation-adjusted) US investment-grade bond yields continue to move deeper into negative territory. pic.twitter.com/vgjVosWwkE — (((The Daily Shot))) (@SoberLook) May 10, 2021

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Reflatie is volgens Natixis IM vooral goed voor waarde-aandelen, UBS AM belegt liever niet in China, Robeco is voorzichtig met credits, Fidelity International selecteert de beste Inflation Linked Bonds, en meer opinies.

Kabinet stelt pensioenwet met 1 jaar uit

Het kabinet wil dat de wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt per 1 januari 2023 ingaat. De transitie van een oud naar een nieuw stelsel heeft iets meer haken en ogen dan eerder gedacht. RTL Z bericht.

Tech is ook bijzonder duur geworden

Historic breakdown in Growth - Value is greater than 2000 pic.twitter.com/SHoQ9UQKWD — Not Jim Cramer (@Not_Jim_Cramer) May 10, 2021

Groene energie is goudmijn voor koper

De overgang naar groene energie is een goudmijn voor koper. De meest kosteneffectieve manier om elektriciteit uit zonne- en windbronnen te transporteren is via een koperen kabel, terwijl het basismateriaal ook cruciaal is voor de productie van laadstations en de elektrische voertuigen die er gebruik van maken, meldt Belegger.nl. Lees ook: De koperprijs moet wel stijgen.

Commodity price madness pic.twitter.com/vxULZubXj0 — Casper Burgering (@CasperBurgering) May 11, 2021

Hogere inflatie: tijdelijk of structureel?

Dat is de grote vraag die de markten bezighoudt. Ook dit technische artikel gaat daar over.

Morgen komt het Amerikaanse inflatie cijfer. De verwachting is een stijing van 2,6% naar 3,6%.

Daar zal wel wat rumour over komen. pic.twitter.com/KCyNAr7FyC — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 11, 2021

Is de beurs toch een casino?

Dat wordt al heel lang gedacht. Heerlijke longread met de nodige verhalen en plaatjes van vroeger. Lees ook de column van Sander Zondag: De beurs is géén casino.

Winst nemen, bijkopen of niks doen?

Sommige beleggers hebben een fantastisch jaar achter de rug met gigantische koerswinsten van soms wel 100% of meer. Maar wat te doen met die winst? Het antwoord op vijf belangrijke vragen bepaalt volgens Joshua Brown de keuze.

The City loopt leeg?

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft voor Londen meer ingrijpende consequenties dan eerder voorspeld, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Britse denktank New Financial uit Londen. Meer dan 440 financiële dienstverleners hebben een deel van hun bedrijfsvoering of personeel naar de Europese Unie verplaatst. 10% koos voor Amsterdam.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.