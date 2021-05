Must read: chiptekort is een dingetje

Must read

Feestje van groeiaandelen is pas net begonnen

Mark Baribeau, hoofd aandelen bij Jennison Associates, gelooft helemaal niet dat groeiaandelen het beste hebben gehad. Sterker, dat moet volgens hem nog komen.

Chiptekort leidt tot afkoeling economie?

Martine Hafkamp over het hoe en waarom én de gevolgen van het wereldwijde tekort aan chips. Hamsteren!

Energietransitie in opkomende landen heeft grote potentie

Beleggers kunnen een belangrijke rol spelen in de urgente energietransitie van opkomende landen. Een belegging in duurzame energie in deze landen heeft grote impact op de lokale bevolking, de economie en de aanpak van klimaatverandering, stelt Jacco Minnaar van Triodos IM. “Daarbij biedt dit thema beleggers ook nog eens een goed risicorendementsprofiel.’’

Is dit goed of slecht?

The Baltic Dry Index Index, for a long time seen as a reliable indicator for future #GDP growth, is up almost 700% against the low in May last year. pic.twitter.com/Qlzg9ffC71 — jeroen blokland (@jsblokland) May 9, 2021

Echt niet belangrijk om na te streven

Absolute must read voor elke belegger, professioneel en particulier.

Zoals: "No one on their death bed has ever regretted the fact that they didn’t have a better Sharpe ratio. The whole point of investing in the first place is achieving your financial goals, not beating the market."

2022 of 2023 of eerder?

Wanneer zal de ECB voor het eerst de rente verhogen? ABN AMRO analyseert.

De disruptieve kracht van duurzaamheid

De duurzaamheidstrend is geen win-win-situatie. De harde realiteit is dat de ESG-trend winnaars oplevert, maar ook heel veel verliezers.

Buffett en Munger in de bocht

“Warren and I don’t have to agree on every damn little thing we do. We get along pretty well,” the 97-year-old Munger said.

“We have never had an argument in 62 years. Not that we agree on everything but we’ve never gotten mad at each other,” Buffett said.

De belangrijkste quotes van de heren van de laatste aandeelhoudersvergadering (zonder aandeelhouders) van Berkshire Hathaway.

Hoezo grondstoffensupercyclus!

Tja, de recente prijsstijgingen vallen historisch gezien best wel mee, zo blijkt. Het is waarschijnlijk niet meer dan een hype.

Iron ore turns "very, very hot’ as prices jump 10% in minutes https://t.co/lynMwTNJB3 pic.twitter.com/sGt3wRsIMB — Stuart Wallace (@StuartLWallace) May 10, 2021

Europa wil open na grootste toerismekrimp ooit

De Europese Unie werkt aan plannen om het toerisme weer op gang te brengen na de grootste toerismekrimp ooit, die vooral de Zuid-Europese landen trof. De Italiaanse premier Draghi weet het wel: de wereld is weer welkom in Italië. RTL Z bericht.

Banken & bitcoin

Benedikt Goetz, Head of Crypto bij Railsbank, vertelt hoe banken bitcoin kunnen integreren in hun financiële dienstverlening en welke consequenties daaraan kleven.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.