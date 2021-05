Must read: Het is nu echt anders

Must read

Sell in May and go away werkt niet meer

Wie zijn aandelen in mei verkocht om eind september weer de beurs op te zoeken, wist lange tijd de markt te verslaan. Twee ontwikkelingen hebben dit effect volgens Edin Mujagic grondig verstoord.

Weg met de oude beurs, lang leve de cryptobeurs

Het handelsplatform Kraken houdt een vurig pleidooi voor cryptobeurzen. Die leiden tot een eerlijkere, goedkopere en meer transparante effectenhandel zonder sluitingstijden.

Het is nu echt anders

Niet eerder was een recessie zo snel weggepoetst. Opmerkelijke alayse van Jeroen Blokland van Robeco.

Goldilocks-scenario rechtvaardigt (nog altijd) risk-on

Het huidige Goldilocks-scenario in de VS, waabij de economie een stabiele groei laat zien en de inflatie laag ligt, rechtvaardigt volgens Amundi een blootstelling aan meer risicovolle beleggingscategorieën. Toch kiest de Franse vermogensbeheerder tevens voor extra inflatiebescherming.

Chiptekort is een dingetje

Fed waarschuwt voor beursdaling

Net als Hendrik Tuch die een stevige zomercorrectie vreest.

Meer inflatie bedankt



De beleggingsindustrie is en blijft een mannenbolwerk

Waarom komen vrouwen niet aan de bak? Een van de verklaringen? Companies’ efforts to increase diversity often end up recycling and further stretching the few women who make it into the industry. The same female managers are being continually tapped to manage funds, in a way that mirrors the tactics of corporations trying to diversify boards through a limited pool of familiar executives. (That practice has come to be known as overboarding.) Scherpe analyse van Bloomberg.

Big tech is groot,

en wordt alleen nog maar groter. Michael Batnick: "I don’t know what slows down big tech’s growth, but I’m not so sure regulation would do it."

Wanneer moet winst worden genomen?

"Whatever your disposition, it can pay to figure out what you would regret more after sitting on big gains in your portfolio: (1) Missing out on further gains if you sell too early, or (2) Seeing those gains evaporate if you hold on too long." Goed verhaal van Ben Carlson.

Hoeveel energie kost bitcoin?

Ene Nic Carter weet daar alles van, maar is als cryptohandelaar niet helemaal objectief. Hij concludeert: "That means that when we ask, “Is Bitcoin worth its environmental impact,” the actual negative impact we’re talking about is likely a lot less alarming than you might think. But there’s no denying that Bitcoin (like almost everything else that adds value in our society) does consume resources."

Volgens de BBC is er voor het minen van bitcoins meer energie nodig dan Nederland jaarlijks verbruikt.

Was de Japanse bubbel de bubbel aller bubbels?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.