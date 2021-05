Must read: verkopen is mislopen

Must read

Sterke toename van geregisteerde fondsen zonder vergunning

Twee trends hebben volgens Tom Straver van AssetCare Fund Services geleid tot een sterke groei van een brede mix van geregistreerde fondsen zonder vergunning, zoals bijvoorbeeld private-debtfondsen en cryptofondsen. Ook een eigen fonds beginnen?

Verkopen is mislopen

Het is emotioneel misschien niet makkelijk, maar aandelenbeleggers die blijven zitten, ook als markten duur zijn, doen het volgens Schroders op de lange termijn altijd beter dan beleggers die op hoge niveaus uitstappen, en denken dat zij de markt kunnen timen. Verhelderend onderzoek.

Inflatie is onafwendbaar

#Inflation in the making? Bloomberg Commodity Spot Index keeps rising w/Lumber shooting >$1,500 for the first time ever, WTI climbs >$66/bbls and Copper hits $10,000 for first time in a decade. pic.twitter.com/jP5qIPrN0W — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 5, 2021

Waarde-aandelen zijn de oplossing

De markten functioneren nu echt anders

"As I said before, the world has changed significantly since the financial crisis and if you rely on the same rules that have served you well until 2008, you all of a sudden may find yourself in a situation where your investments don’t perform anymore. Whether we are talking about bonds vs. equity, value vs. growth, Dollar vs. Euro, a world of zero interest rates has very different rules than a world of positive interest rates. And we all better learn these rules and fast." Goed verhaal.

Vooral buitenlandse beleggers zijn nog enthousiast

China’s stock market is likely to maintain its lull when it reopens following the Labor Day break on Thursday https://t.co/WZFvIvsmpQ — Bloomberg Markets (@markets) May 6, 2021

Beleggen zonder plan leidt tot een ramp

Ben Carlson: "There is a big difference between trying to outsmart the financial markets and trying to reach your financial goals." En: "There is a big difference between ‘What is the best investment strategy?’ and ‘What is the right investment strategy for me?" Vooral een must read voor beleggingsadviseurs.

Vier herstelsectoren

Het zal geen verrassing zijn dat aandelen van veel hotelketens en luchtvaartmaatschappijen weer flink zullen aantrekken als de wereldeconomie verder herstelt van de coronacrisis. Maar er zijn nog meer sectoren met goede papieren, aldus Belegger.nl.

Waarom de huizenprijs niet in de inflatie zit?

Podcast met Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Nieuw fonds van DWS steunt op AI

DWS, de beleggingspoot van Deutsche Bank, heeft op 31 maart 2021 een aandelenfonds gelanceerd waarvan de aandelenselectie grotendeels is gebaseerd op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Het DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity haakt in op drie megatrends: lage rente, duurzaamheid en digitalisering.

Duur wijntje

Bij veilinghuis Christie's gaat een fles wijn onder de hamer die 830.000 euro op moet leveren, ofwel 1 miljoen dollar. De wijn heeft een bijzondere reis achter de rug.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.