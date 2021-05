Must read: Chips not bricks

Must read

Zomercorrectie lonkt

Een tamelijk ontnuchterende boodschap van Hendrik Tuch: 'Geniet met volle teugen van de komende zomer, maar houdt ook rekening met een redelijke kans op een beurscorrectie die juist wordt veroorzaakt door het vervallen van de lockdowns." Geen beleggingscategorie biedt dan bescherming. Lezen!

Gisteren was alvast een voorproefje?

#Yellen today: 'It may be that interest rates will have to rise a little bit'. And even that was too much for markets. To keep in mind. pic.twitter.com/lU8QUwOAiK — jeroen blokland (@jsblokland) May 4, 2021

Chips not bricks

"Waar echter veel aandacht uitgaat naar investeringen in infrastructuur zou de praktijk wel eens anders kunnen gaan uitpakken. Minder uitgaven aan stenen, maar meer aan chips." Jan-Willem Nijkamp rekent op blijvend mooie tijden voor de chipsindustrie. Goede column.

Big tech heeft ook de toekomst

Techjournalist Eric Savitz koopt nog steeds techaandelen. Op Barron’s geeft hij zes redenen om big tech te blijven kopen.

Is er wel genoeg koper?

Lees ook: waarom de koperprijs wel moet stijgen.

Why could copper keep soaring? Electric vehicles require three to four times as much copper wiring as a traditional vehicle. ???? https://t.co/WdCh8wiAx9 pic.twitter.com/f2wCVzGdcc — U.S. Global Investors (@USFunds) May 4, 2021

Hoge grondstoffenprijzen leiden tot grondstofnationalisme,

en dat is niet goed.

Stijgende dividenduitkeringen verlichten aankomende inflatiepijn

Dat we te maken krijgen met oplopende inflatie wordt inmiddels breed gedeeld. Dividendbeleggers zullen daar minder last van hebben, zo verwacht Fidelity International.

Timen kan wel

AIAE is de beste maatstaf om toekomstige aandelenrendementen te berekenen. Zeer technisch verhaal.

Lobbyisten dicteren Europese duurzaamheidsagenda

De Europese Commissie wilde met een actieplan fondsbeheerders stimuleren duurzamer te beleggen. Helaas heeft de Commissie zich volgens Detlef Glow teveel laten leiden door lobbyisten, waardoor er van het actieplan weinig is overgebleven.

Nederland voert onnavolgbaar Europabeleid

"De Nederlandse regering onder aanvoering van premier Rutte bevindt zich nu al jaren in een ongeloofwaardige spagaat als het over Europa gaat. Aan de ene kant stelt ons land eisen aan Europese instituties en schept daarbij verwachtingen, maar aan de andere kant stribbelt Nederland tegen als het om de uitwerking van die eisen gaat of als wij daarvoor meer macht aan de Europese instituties moeten overdragen."

Wanneer gaan we nu toch eens serieus over Europa praten?



Zwalkend EU-beleid zet Nederland buitenspel, schrijft @CatherineDVries https://t.co/NmzqBdlb8C #FD #Europa — Marcel de Boer (@MPNAdeBoer) May 5, 2021

Waarom low vol alsnog werkt

"There are many skeptics about low volatility because the logic behind it seems to challenge the core investing belief that increasing returns should require taking on more risk. I can understand these arguments because I am one of these skeptics myself. But in the end, there is strong evidence to support the factor." Interessant verhaal. Lees ook: Low vol presteert echt beter.

ABP betaalt 1,5 miljard aan prestatiebonussen

Het ambtenarenpensioenfonds ABP heeft over 2020 maar liefst 1,5 miljard euro aan prestatievergoedingen betaald aan bedrijven die een deel van het vermogen van het ABP beleggen. Dat is de hleft meer dan in het jaar ervoor. RTL Z heeft het verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.