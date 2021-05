Must read: Niks geen bubbel

Must read

Lager projectierendement doet vooral jongeren pijn

Veel pensioenbeleggers hebben het niet helemaal scherp. Zij begrijpen niet goed het verschil in impact op hun uiteindelijke pensioenuitkering tussen een tegenvallend rendement en een verlaagd projectierendement. Beleggingsexpert Marcel Kruse over het grote verschil tussen realisatie en verwachting.

10 take aways van de nieuwste Buffett-Munger-Show

Normaal gesproken stromen beleggers bij duizenden naar Omaha om aan de lippen van Warren Buffett en zijn rechterhand Charlie Munger te hangen. De heren lieten zich ditmaal streamen. Wat hadden zij te zeggen?

Robinhood slams Warren Buffett and Charlie Munger for "insulting a new generation" of investors https://t.co/huC4wVX1v1 pic.twitter.com/3N70az8FR3 — Forbes (@Forbes) May 4, 2021

Niks geen bubbel

Ben Carlson over de huidige torenhoge waardering van aandelen: "So we remain in a difficult position as investors. Stocks are expensive but they should be. Valuations are in bubble territory but they should be." Lezen!

Chinese anomalie

Dit is raar. De relatieve performance van de Chinese beurs (donkerblauw) en de koperprijs (lichtblauw) lopen meestal hand in hand. Logisch Chinese economische groei is vooral industrieel.

Maar nu dus even niet. pic.twitter.com/VNJE8RBELr — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 3, 2021

Waardeaandelen sinds dotcombubbel niet zo goedkoop

BNP Paribas AM weet wel waarin nu belegd moet worden. "Value stocks are as cheap as they were in the tech bubble. Investors should now prepare to cash in on the value premium." Het artikel is gelinkt naar meerdere studies.

Wat is er met de houtprijs aan de hand?

Ruim baan aan jonge beleggers

Jonge beleggers hebben de neiging gevaren te negeren door gebrek aan ervaring. Zij zien wel trends die voor oudere beleggers verborgen blijven. Leuk verhaal.

Amerika bulkt van het geld

Column Martine Hafkamp: Amerika (regering en burger) laat het geld de komende maanden flink rollen.

Gewild prooi

KPN heeft twee overnamevoorstellen afgewezen. Wat zien buitenlandse bedrijven in het Nederlandse telecombedrijf? RTL Z (lees: Jos Versteeg) geeft vijf redenen.

Bankbestuurder heeft weinig weet van digitale zaken

Negen op de tien bestuursleden van toonaangevende banken hebben weinig professionele ervaring omtrent digitale technologie. Opmerkelijk, juist omdat de digitalisering in de financiële wereld in rap tempo toeneemt. Banken dreigen hierdoor achterop te raken op het gebied van de technologische ontwikkeling.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.