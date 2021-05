Must read: Geen alternatief voor aandelen

Must read

Plus: Stijgende grondstoffenprijzen leiden tot nieuwe rentestijgingen, niks geen sell in may dit jaar, bedrijfssuccessen zijn tijdelijk, en meer.

Grondstoffenrally is startsein nieuwe rentestijging

Volgens Renco van Schie van Valuedge leiden de sterk gestegen grondstoffenprijzen tot de hervatting van de rentestijging, die dit keer niet tot de VS beperkt zal blijven. Van Schie denkt niet dat hogere inflatie een tijdelijk fenomeen is. Lezen!

Inflatie is prima betaalbaar

Nou ja, naar schatting eenvijfde van de Nederlanders is tijdens de pandemie ingeteerd op zijn of haar spaargeld, juist in een jaar waarin de gemiddelde Nederlander uitzonderlijk veel geld op zijn spaarrekening stalde, aldus De Volkskrant.

Check out the massive boost in household savings ratios around the globe! ht @LizAnnSonders pic.twitter.com/2lQLrtvTax — jeroen blokland (@jsblokland) May 2, 2021

DNB: Nederlandse burger houdt vertrouwen in financiële sector

Het vertrouwen in financiële instellingen heeft het afgelopen jaar niet geleden onder de coronacrisis. Het vertrouwen in andere belangrijke maatschappelijke en economische spelers bleek niet immuun voor de crisis te zijn. Zo daalde het vertrouwen in de nationale politiek en grote technologiebedrijven. Het Nederlandse publiek maakt zich vooral zorgen over de impact van de coronacrisis op de economie. Dit blijkt uit DNB-onderzoek onder ruim 2500 huishoudens in maart van dit jaar.

Niks geen sell in may dit jaar

Het lijkt dit jaar onverstandig om de beurswijsheid Sell in May and go away op te volgen. Beter lijkt het om daarvoor in de plaats te zetten Hold in May and stay close. Sterke column van Martine Hafkamp.

In de 2e helft van dit jaar gaat economie EU vliegen

In the first quarter, the Eurozone economy contracted with 0.6%. Germany performed the worst among the large Member States (-1.7%). We project the recovery to resume in Q2 and the EU recovery fund to lift GDP by 0.5% over 2021 and 2022. #RaboResearch https://t.co/ETzE04P1rs — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) May 3, 2021

Groene waterstof is de olie van de duurzame energietoekomst

De Amerikaanse vermogensbeheerder VanEck verwacht dat groene waterstof een zeer belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie die een CO2-neutrale wereld binnen bereik brengt.

Duo Buffett en Munger legt verantwoording af

Buffett: 'Het was verkeerd Apple-aandelen te verkopen' https://t.co/DH1ljrlWXR — De Tijd (@tijd) May 2, 2021

Geen alternatief voor aandelen

"Despite the frothiness I see at the fringes of the financial markets, I’m sticking with stocks. That may prove to be the wrong choice in the short term, but I don’t see any long-run alternative." Goed verhaal van Jonathan Clements op de HumbleDollar.

High yield: Relatief weinig rente, nog minder defaults, dus koopwaardig

Het klopt dat high yieldobligaties tegenwoordig veel minder yield geven dan gebruikelijk. Desondanks zijn Martin Reeves van LGIM en Jeroen Blokland van Robeco positief over deze obligatiecategorie.

Succes is geen blijvertje

"The pandemic year should remind us all that the future is promised to no one. The same is true for companies as well." Ofwel, bedrijven die nu succesvol zijn, hoeven dat in de toekomst niet te zijn. Geen van de bedrijven in de eerste Dow is tegenwoordig nog in deze index terug te vinden. Wat betekent dat voor buy and hold?

ING heeft internationaal uitstekende reputatie

Uit onderzoek van Forbes blijkt dat ING de best presterende Nederlandse bank in de internationale markt is. In Australië eindigt de Nederlandse bank zelfs op de eerste plek.

Percentage flexwerkers neemt af!

23 procent van de werknemers heeft in 2020 een flexibele arbeidsrelatie; in 2018 was dat nog opgelopen tot 27 procent. Zie voor meer feiten over de arbeidsmarkt: De arbeidsmarkt in cijfers 2020. https://t.co/axEv4P39aF pic.twitter.com/IC602dBtD7 — CBS (@statistiekcbs) May 3, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.