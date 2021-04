Must read: Lauwe reactie op uitstekende resultaten

Must read

High yield: Weinig rente, nog minder defaults

Het klopt dat high yieldobligaties tegenwoordig veel minder yield geven dan gebruikelijk. Desondanks zijn Martin Reeves van LGIM en Jeroen Blokland van Robeco positief over deze obligatiecategorie.

Beurs reageert lauw op uitstekende resultaten

Dat is volgens Jan-Willem Nijkamp van Fintessa logisch en geeft de aandelenbelegger moed. Goede column.

Vermijden van value traps is een kunst

Is een laag gewaardeerd aandeel een buitenkansje of een kat in de zak? Validea Capital denkt met negatieve screening value traps te kunnen ontlopen.

Koper niet eerder zo duur

Lees ook: De koperprijs moet wel stijgen.

Looks like Dr. #copper just hit an all-time-high (Kitco is showing $4.53). Now, what could that be signalling...? pic.twitter.com/3zd6bMHXCv — L (@duediligenceguy) April 29, 2021

De ene crash is de andere niet

Ben Carlson: "Unfortunately, we humans are constantly fighting the last war because our brains latch on to the most recent events when trying to predict the future." Dat maakt het voorspellen van een crashes zo lastig. Heel goed verhaal.

Radicale verandering mediaconsumptie

Nog even en we kijken meer mobiel dan tv.



Deze landen lopen voorop in ESG

Morningstar's Sustainability Atlas beoordeelt het ESG profiel van landen over de hele wereld. Welke regio's lopen voorop in duurzaamheid en welke blijven achter? Nederland scoort hoog, heel hoog.

Toe maar! “Bankiers en beleggers moeten de wereld redden” via ?@changeinctoday? https://t.co/WrUFP22BCZ — Aldert Veldhuisen (@AldertV) April 30, 2021

Het is een booming business voor online oplichters

Banken luiden de noodklok.

Dure koe

Autorijden in Nederland is niet duurder dan in het buitenland, behalve als het om de brandstog gaat. RTL Z heeft de autokosten in Europa naast elkaar gelegd. Interessant.

De volgende auto is wel elektrisch

Are we entering the era of the electric vehicle? Based on the Global EV Outlook 2021 of the @IEA . The answer is a definite YES. #Energytransition #EV #Electric #ExponentialTech https://t.co/Bso0LJiHLL pic.twitter.com/wzmQYU4DwR — siddy jobe (@SiddyJobe) April 29, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.