Must read: Vervelend die negatieve spaarrente

Plus: 92% assetmanagers positief over aandelen, rijk worden met sin stocks, bitcoinbedenker ontmaskerd? En véél meer.

92% van de assetmanagers kiest voor aandelen

Eelco Ubbels van Alpha Research ploegt maandelijks de researchrapporten van meer dan 60 assetmanagers door. Deze blijken nog positiever over aandelen dan ze al waren. Wat zijn de argumenten?

Ethisch niks mis met hedgefondsen, maar...

Hedgefondsen zijn nuttig, doordat ze vaak als eerste bedrijfsmisstanden signaleren. De hoge kosten die daarvoor in rekening worden gebracht, maken hedgefondsen eigenlijk onbelegbaar.

Fed houdt koers

Fed houdt koers

Federal Reserve keeps rates unchanged. maintains USD 120 billion monthly bond buying.

ESG-trend biedt onverwachte kansen

Cor Wijtvliet ziet wel wat in 'foute' bedrijven: "Deze sin stocks, zoals wapens, gokken of porno, zijn vaak heel erg aantrekkelijk geprijsd. Bovendien zijn de achterliggende bedrijven vaak heel erg winstgevend. Er is immers vaak weinig concurrentie meer." Tja.

Euronext voegt Milaan toe

??Vandaag verwelkomen we @BorsaItalianaIT

Euronext voegt Milaan toe

Vandaag verwelkomen we Borsa Italiana Group, een historische mijlpaal voor Euronext! Door deze krachtenbundeling creëren we de leidende pan-Europese marktinfrastructuur, die lokale economieën in met de wereldmarkten verbindt

Waardeaandelen: In 20 jaar niet zo goedkoop

Nu waarde-aandelen vaak lager koersen dan hun fundamentele waarde, en groei-aandelen daar soms volledig van zijn losgezongen, is er volgens BNP Paribas een mooie koopkans ontstaan.

Nog een les van Lehman

We hoeven niet langer medelijden te hebben met de gevallen toppers van Lehman Brothers die in 2008 oop zoek moesten naar ander werk. Bijna iedereen van het hogere management (98%) vond al snel een andere baan, zoals dat voor de meeste goed opgeleide professionals geldt.

Het argument voor dividend blijft sterk

Het argument voor dividend blijft sterk

De dividendportefeuille staat nu echt bijna op €400.000 na per saldo sterke week aangevoerd door SEB.

Stomme banken!

Interessant onderzoek naar de relatie tussen vertrouwen in financiële instellingen en financieel advies. "The measure of financial trust is highly correlated with different types of financial advice-seeking: specifically related to retirement advice, DC plan advice, and advice in general. Additionally, the hypothetical choice experiment confirms that higher levels of trust do increase one's propensity to seek advice." Ofwel, wie financiële dienstverleners niet vertrouwt, zoekt ook geen advies. Dat pakt voor de meeste mensen natuurlijk niet goed uit.

Is dit de geheimzinnige bedenker van bitcoin?

Heerlijk verhaal.

Is dit de geheimzinnige bedenker van bitcoin?

Heerlijk verhaal.

Meet Craig Wright, the Surrey-based computer scientist claiming to be bitcoin's pseudonymous creator Satoshi Nakamoto

Vliegtuigbouwers opmerkelijk veerkrachtig

Hoewel 2020 voor de luchtvaartsector een bijzonder pijnlijke ervaring was, hebben vliegtuigbouwers de schade weten te beperken. Hun vooruitzichten zijn volgens Capital Group meer dan prima. Laat dat met die seatbelts maar zitten.

Vervelend die negatieve spaarrente

Spaarbedragen boven 100.000 euro kosten tegenwoordig geld. Daar onderuitkomen is niet zo moeilijk, blijkt uit een artikel van RTL Z. De oplossingen liggen voor de hand.

ASN Bank is de duurzaamste

De Nederlandse consument heeft ASN Bank verkozen tot duurzaamste bank van Nederland. In 2018 en 2019 eindigde ASN ook al op de eerste plek binnen de bankensector. In de algehele ranking van Nederlandse duurzame bedrijven staat de bank op plek 9.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.