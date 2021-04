Must read: Einde beursfeest in zicht?

Must read

Hoe ver loopt de Amerikaanse rente op?

Capital Group verwacht dat de Amerikaanse tienjaars nog zo'n 50 basispunten zal stijgen. De eerste renteverhoging van de Fed wordt in 2023 verwacht. T. Rowe Price is heel veel banger voor inflatie. Lees beide analyses.

Einde van het beusrfeest in zich?

In zijn nieuwste blog geeft veelschrijver Ed Yardeni een aantal redenen waarom aandelen nu wel het beste hebben gehad.

Duurzaamheid meer in trek dan strategic bèta

Strategic bèta-ETP’s zijn afgelopen jaar beduidend minder populair geworden. Deze mix van actief en passief beleggen is afgelopen jaar ingehaald door ETP’s die zich op duurzaamheid richten, zo blijkt uit de jaarlijkse analyse van Morningstar.

Wie verzint een nieuwe naam voor hedgefunds?

Ze doen namelijk veel maar niet hedgen. Ook in dit verhaal komen hedgefunds er slecht vanaf.

Staatsschuld: Groot, groter, grootst

Oproepen dat de overheid door de lage rente enorme projecten moet financieren om zo voor toekomstige welvaartsgroei en verdiencapaciteit te zorgen, worden door Marcel Tak uiterst kritisch bezien. "Achteraf kan goedkoop (van de schuld) wel eens duurkoop (van de projecten) zijn."

Schrijf obligaties nooit af

Want obligaties hebben in lange perioden veel beter gedaan dan aandelen. Dat gold met name in de ... 19e eeuw.

Olie in verdomhoekje maar prijs daalt niet

De energiesector investeert minder en komt minder gemakkelijk aan nieuw kapitaal. Reden waarom lagere olieprijzen volgens DWS dit decennium onwaarschijnlijk zijn.

Groen stuwt fossiel https://t.co/178g487MPj — FD Nieuws (@FD_Nieuws) April 27, 2021

Een nucleaire renaissance?

Nick Stanbury van LGIM verwacht een energierevolutie in Azië. Olie en kolen zullen daar rap plaatsmaken voor kernenergie.

Munt op wielen

25% van de laatste kwartaalwinst van automaker Tesla is verdiend met de handel in bitcoins. Bizar.

Bitcoin: voor- en tegenstanders

Here are the CEOs, bankers and regulators who believe in #Bitcoin—and the many more who don’t https://t.co/Gi86oPFr9T pic.twitter.com/csbTwCnxr6 — Bloomberg (@business) April 28, 2021

SPAC's vormen geen aparte beleggingscategorie

"So if the goal is portfolio diversification, SPACs don’t look like the best option." Sterke analyse.

Grondstoffen: de ultieme portfolio diversificatie?

Met de grondstoffen tot aandelen ratio op een 50-jarig dieptepunt en lichte inflatiedruk verdient deze activaklasse volgens Morningstar een herkansing. "Bovendien hebben grondstoffen een lage tot negatieve correlatie met traditionele activaklassen, waardoor deze categorie kan fungeren als portfolio diversificatie."

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.